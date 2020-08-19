YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Afyonkarahisar
  4. Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü şarampole düştü: 25 yaralı

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü şarampole düştü: 25 yaralı

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 19.08.2020 06:03 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü şarampole düştü: 25 yaralı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole düşmesi sonucu 25 kişi yaralandı.

Alanya-Bursa seferini yapan Ziya Karamürsel idaresindeki 35 PK 367 plakalı yolcu otobüsü, Afyonkarahisar-Antalya kara yolunun 55. kilometresinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole düştü.

Olay yerine çok sayıda ambulans, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada, ilk belirlemelere göre otobüsteki 25 kişi yaralandı.

Yaralılar sıkıştıkları yerden çıkarılarak Sandıklı, Sinanpaşa ve Afyonkarahisar devlet hastanelerine kaldırıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bu nasıl düğün eğlencesi! Konvoy yapıp... Bu nasıl düğün eğlencesi! Konvoy yapıp...
TIR ve yolcu otobüsü çarpıştı! TIR ve yolcu otobüsü çarpıştı!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 19 Ağustos Çarşamba

İmsak
04:38
Sabah
06:08
Öğle
13:06
İkindi
16:51
Akşam
19:55
Yatsı
21:19

Afyonkarahisar Nöbetçi Eczaneler19 Ağustos Çarşamba

Nurgül Eczanesi
Merkez
Yeni Nisa Eczanesi
Merkez
Yörükoglu Eczanesi
Merkez
Gözde Eczanesi
Basmakci
Ünal Eczanesi
Cay
Eylül Eczanesi
Dazkiri
Dınar Yıldız Eczanesi
Dinar
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Afyonkarahisar'da kamyonet devrildi: 1 yaralı

Afyonkarahisar'da kamyonet devrildi: 1 yaralı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

13 yaşındaki kıza tecavüz edip kameraya çekti

13 yaşındaki kıza tecavüz edip kameraya çekti

Ustasından sucuk tarifi

Ustasından sucuk tarifi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.