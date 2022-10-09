YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Afyonkarahisar
  4. Afyonkarahisar'daki "4. Uluslararası GastroAfyon Turizm ve Lezzet Festivali" sona erdi

Afyonkarahisar'daki "4. Uluslararası GastroAfyon Turizm ve Lezzet Festivali" sona erdi

09.10.2022 23:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'daki "4. Uluslararası GastroAfyon Turizm ve Lezzet Festivali" sona erdi

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da düzenlenen "4. Uluslararası GastroAfyon Turizm ve Lezzet Festivali", gala gecesiyle sona erdi.

Motor Sporları Merkezi'ndeki festivalde, Afyonkarahisar'ın yöresel lezzetleri misafirlere ikram edildi. Ünlü şeflerin yemek gösterileri, atölye çalışmaları, söyleşiler, müzikal gösteriler ve farklı yarışmalar festivale renk kattı.

Festivalde, ayrıca 100 metre kaymaklı Afyon lokumu yapıldı.

Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, bir termal otelde düzenlenen gala gecesi sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, festivalin dolu dolu ve coşkulu geçtiğini belirtti.

Uluslararası festival yapmanın Afyonkarahisar için yeni bir şey olmadığını ifade eden Yiğitbaşı, "Bu konuda ciddi tecrübeleri var şehrin ve maşallah kurumların, paydaşların. Dolayısıyla pek çok paydaşımız el ele verdi. Hep birlikte çok güzel bir şey ortaya koyduk diye düşünüyorum." dedi.

Son günün özellikle çok coşkulu olduğunu dile getiren Yiğitbaşı, şöyle konuştu:

"Çünkü hava da güzeldi ve son gün olunca insanlar kaçırmamak istediler. Farklı şehirlerden gelen pek çok misafir vardı. Yabancı misafirler vardı. Burada da var, büyükelçiler yabancı basın. Ancak şunu da fark ettik, tabii ilk defa gelenlerin çok olduğunu da gördük şehre. Konser için gelenler. Bazı önemli üst düzey konuklar ilk defa Afyonkarahisar'ın içine geldiklerini söylüyorlar. Tam bir kavşak noktası. Pek çok bölgenin, pek çok önemli şehrin, büyük şehrin tam bir geçiş güzergahı ama insanlar sadece mola verip buradan ayrılıyorlar. Güzel lezzetleri tadarak gidiyorlar. Burada daha fazla zaman geçirmelerini, konaklamalarını sağlamak için şimdiden sonraki çalışmaları artırmamız gerektiğini de bir daha fark etmiş olduk. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in festivalin açılış gününde burada olması da güzel bir şey bize getirmiş oldu. Gastronomi Enstitüsünün burada kurulması talimatını vermiş oldu."

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek de 7 Ekim'de başlayan 4. Uluslararası GastroAfyon Turizm ve Lezzet Festivali'nin bugün itibariyle son bulduğunu söyledi.

7-8 Ekim'in yağışlı olmasına rağmen ciddi bir katılım olduğunu kaydeden Zeybek, şöyle konuştu:

"Ama bugün hava gayet güzel, güneşli. Tabiri caizse iğne atsan yere düşmeyecek kadar kalabalık var. Yani festival amacına ulaştı diye düşünüyorum. İnşallah darısı gelecek yıl yapacağımız yeni festivallere diyorum. İl dışından gelen bir sürü ziyaretçi var. Misafirler var. Söyledikleri 'Afyonkarahisar, gastronomi şehri olmayı fazlasıyla hak etmiş' diyorlar. Biz de iddia ediyoruz. Bizim ürünlerimiz daha çok sebze ağırlıklı, sağlıklı beslenmeye yönelik. Ondan dolayı ben tüm halkı Afyonkarahisar'a lezzetleri tatmaya davet ediyorum."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
5. Açık Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası, Afyonkarahisar'da sona erdi5. Açık Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası, Afyonkarahisar'da sona erdi
İzmir'de tırın iş makinesine çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandıİzmir'de tırın iş makinesine çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Zeytinburnu'nda kamyonun çarptığı kadın hayatını kaybettiZeytinburnu'nda kamyonun çarptığı kadın hayatını kaybetti
Anahtar Kelimeler:
festival

Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 11 Ekim Salı

İmsak
05:35
Sabah
06:56
Öğle
12:50
İkindi
16:01
Akşam
18:34
Yatsı
19:50
Afyonkarahisar ECZANELER
Afyonkarahisar ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Bu hafta yıldız gibi parlayacaksınız! Kendinizi şımartın

Bu hafta yıldız gibi parlayacaksınız! Kendinizi şımartın

''Mucize çocuk'': Vücudunu 200 zımba ile bir araya getirdiler!

''Mucize çocuk'': Vücudunu 200 zımba ile bir araya getirdiler!

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Güzellik uğruna bunu da yaptılar! Yapıştırıcı hilesi şoke etti

Güzellik uğruna bunu da yaptılar! Yapıştırıcı hilesi şoke etti

Dünyanın en talihsiz adamı: Sürekli kaçıyor! Her orgazm olduğunda...

Dünyanın en talihsiz adamı: Sürekli kaçıyor! Her orgazm olduğunda...

Fiyatı 3000 TL'ye düştü! Airfryer fritözde kaçırılmayacak fırsat

Fiyatı 3000 TL'ye düştü! Airfryer fritözde kaçırılmayacak fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.