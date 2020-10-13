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Afyonkarahisar’daki pazar yerlerinde sıkı denetim

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 13.10.2020 14:17 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında Afyonkarahisar’daki pazar yerlerinde Covid-19 denetimi gerçekleştirildi.Afyonkarahisar Valiliği, Afyonkarahisar Belediyesi ve İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğinde Covid-19 denetimleri aralıksız devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında Afyonkarahisar’daki pazar yerlerinde Covid-19 denetimi gerçekleştirildi.
Afyonkarahisar Valiliği, Afyonkarahisar Belediyesi ve İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğinde Covid-19 denetimleri aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede Sahipata pazar yerine giden Vali Yardımcısı Mehmet Keklik, İl Sağlık Müdürü Dr. Serhat Korkmaz, Zabıta Müdürü Taner Çelik, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Gülsüm Ateş Doğan ve beraberindeki ekipler, esnaf ve vatandaşların maske, sosyal mesafe ve hijyen konusunda uyardı. Pazar esnafına bol kazançlar dileyen Vali Yardımcısı Mehmet Keklik, esnafı ve vatandaşları korana virüse karşı dikkatli olmaya çağırarak, maske, sosyal mesafe ve hijyen hayatın bir parçası olduğuna dikkat çekti.
Öte yandan pazarda maskesi olmayan vatandaşlara Afyonkarahisar Belediye Zabıta ekipleri tarafından maske dağıtımı gerçekleştirildi.

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