Afyonkarahisar'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi'nde işlemleri tamamlanan 2'si İran uyruklu 4 zanlı, hastanedeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
- Olay
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dün, Afyonkarahisar-Kütahya kara yolunda şüphe üzerine bir arazi aracını durdurmuş, dedektör köpek aracın altındaki yedek lastiğe tepki vermişti.
Yedek lastiği kesen ekipler, 13 kilogram metamfetamin ele geçirmişti.
Araçtaki İran uyruklu B.S. ve H.M ile Z.A. ve İ.A, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınmıştı.
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