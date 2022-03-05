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Afyonkarahisar'dan Suriye'ye yardım

05.03.2022 21:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'dan Suriye'ye yardım

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'dan Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine 1 tır insani yardım malzemesi gönderildi.

Afyonkarahisar Valiliği, Belediye, kaymakamlıklar, STK'ler, kamu kurum ve kuruluşları, iş insanları ve eşlerinin desteğiyle İHH Afyonkarahisar İnsani Yardım Vakfı iş birliğinde, "Kış Üşütüyor" kampanyası kapsamında Sahipata Mahallesi'ndeki fuar alanındaki bir depoda gıda, giysi, yatak, bot, mont, kuru gıda malzemelerden yardım tırı hazırlandı.

İHH Afyonkarahisar Başkanı Ahmet Ertürk, gazetecilere, kış şartlarında Suriye sınırı tampon bölgesindeki çadır kentlerde yaşanan insani drama bir nebze olsun çözüm olmak için 28 Ocak'ta başlatılan kampanyada 2 tır yardım malzemesinin daha önce gönderildiğini söyledi.

Bugün de toplanan yardımlardan oluşan bir tırın daha gönderileceğini dile getiren Ertürk, "Başlattığımız yardım kampanyasında bizlere destek veren Afyonkarahisar halkına teşekkür ediyoruz. İnşallah bu tırımız da bugün kazasız belasız ihtiyaç sahiplerine ulaşacak. Allah, herkesin yaptığı yardımları kabul etsin." dedi.

Ertürk, Suriye için ayni yardım kampanyasının sona erdiğini ancak nakdi bağışların devam ettiğini vurguladı.

Yapılan duanın ardından yardım tırı, Suriye'ye uğurlandı.

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