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Afyonkarahisar’ın lezzetleri Ankara’da görücüye çıktı

17.11.2023 11:20 | Son Güncelleme:
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Ankara’da gerçekleştirilen Uluslararası Travel EXPO Turizm Fuarı’nda Afyonkarahisar’ın lezzetleri görücüye çıktı.

Afyonkarahisar’ın lezzetleri Ankara’da görücüye çıktı

Belediye Başkanı Mehmet Zeybek’in talimatları ile Afyonkarahisar Belediyesi ulusal ve uluslararası fuar organizasyonlarındaki atağını sürdürüyor. Afyonkarahisar Valiliği, belediye ve STK’lar iş birliğinde Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz ekipleri tarafından hazırlanan stant, turizm sektöründe birçok paydaşı bir araya getiren Uluslararası Travel EXPO Turizm Fuarı’nda da yerini aldı. 16 Kasım’da Ankara ATO Congresium’da kapılarını açan fuar 19 Kasım’a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak. Travel Expo Ankara, bu yıl 6. kez kapılarını ziyaretçilerine açtı. Afyonkarahisar Belediyesi gastronomi mutfağı ile fuarda yerini alarak tescilli ürünleri, lezzetlerini, kültürünü, yatırımlarını ve kenti tanıtıyor.

Yöresel lezzetlerin misafirlere ikram edildiği ve çeşitli turizm noktalarının tanıtıldığı standı hazırlayan ekiplerimiz fuarın ilk gününde birbirinden önemli isimler ve vatandaşları ağırladı. Afyonkarahisar, 19 Kasım’a kadar damakları lezzet ile buluşturmaya devam edecek.

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Afyonkarahisar

Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 17 Kasım Cuma

İmsak
06:09
Sabah
07:35
Öğle
12:48
İkindi
15:27
Akşam
17:51
Yatsı
19:11

Afyonkarahisar Nöbetçi Eczaneler17 Kasım Cuma

Yörükoglu eczanesi
Merkez
Damla eczanesi
Bolvadin
Egesu eczanesi
Dazkiri
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Ihsaniye
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