Afyonkarahisar’ın lezzetleri Ankara’da görücüye çıktı

Belediye Başkanı Mehmet Zeybek’in talimatları ile Afyonkarahisar Belediyesi ulusal ve uluslararası fuar organizasyonlarındaki atağını sürdürüyor. Afyonkarahisar Valiliği, belediye ve STK’lar iş birliğinde Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz ekipleri tarafından hazırlanan stant, turizm sektöründe birçok paydaşı bir araya getiren Uluslararası Travel EXPO Turizm Fuarı’nda da yerini aldı. 16 Kasım’da Ankara ATO Congresium’da kapılarını açan fuar 19 Kasım’a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak. Travel Expo Ankara, bu yıl 6. kez kapılarını ziyaretçilerine açtı. Afyonkarahisar Belediyesi gastronomi mutfağı ile fuarda yerini alarak tescilli ürünleri, lezzetlerini, kültürünü, yatırımlarını ve kenti tanıtıyor.

Yöresel lezzetlerin misafirlere ikram edildiği ve çeşitli turizm noktalarının tanıtıldığı standı hazırlayan ekiplerimiz fuarın ilk gününde birbirinden önemli isimler ve vatandaşları ağırladı. Afyonkarahisar, 19 Kasım’a kadar damakları lezzet ile buluşturmaya devam edecek.

