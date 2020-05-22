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Afyonkarahisar'ın yöresel tatlıları 81 şehirdeki alıcılarına ulaştırıldı

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 22.05.2020 13:36 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar'ın yöresel tatlıları 81 şehirdeki alıcılarına ulaştırıldı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın yöresel tatlıları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı için online sipariş verilen 81 şehre kargoyla gönderildi.

Kovid-19 salgını dolayısıyla bayramı evlerinde geçirecek vatandaşlar, Afyonkarahisar'ın coğrafi işaret tescilli ürünü ekmek kadayıfı ile kabak tatlısı siparişlerini online ortamda verdi.

Bayram öncesi kentteki bir firma da aldığı siparişleri hazırlayarak kargoyla Türkiye'nin 81 iline gönderdi.

Tatlıcı Şükrü Pancar, AA muhabirine, Afyonkarahisar'ın yöresel ve geleneksel lezzetleri ekmek kadayıfı ile kabak tatlısı üretimi yaptıklarını söyledi.

Uzun süredir internet sitesi üzerinden satışlarının olduğunu anlatan Pancar, şunları kaydetti:

"Koronavirüs salgını, bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de online satışı artırdı. Biz de internet sitemizi, sosyal medyayla tanınırlığını artırarak, e-ticarete açtık. Gelen siparişler doğrultusunda Afyonkarahisar'ın yöresel ekmek kadayıfının sadesi, vişnelisi ve kakaolusu ile meşhur kabak tatlımızı Türkiye'nin 81 iline göndermeye başladık."

- "Sipariş veren kimseyi bu bayramda tatlısız bırakmadık"

Siparişini aldıkları ürünleri, hijyen şartlarına uygun hazırlayıp paketleyerek gönderdiklerini belirten Pancar, "Firmamıza sipariş veren hiç kimseyi bu bayramda tatlısız bırakmadık. Bu süreçte evlerinde bayramı kutlayacak Türk halkı, Afyonkarahisar'ın yöresel ekmek kadayıfı ve kabak tatlısının lezzetine bakmış olacak." diye konuştu.

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