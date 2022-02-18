Afyonkarahisar'ın Zambiyalı gönüllü tanıtım elçisi: Chimwemwe Chita

AFYONKARAHİSAR (AA) - ARİF YAVUZ - Afyonkarahisar'da öğrenim gören Zambiyalı üniversite öğrencisi Chimwemwe Chita'nın kenti tanıtmak için çektiği videolar, paylaşılan sosyal medya hesabından büyük beğeni topluyor.

Zambiyalı narkotik komiseri baba ile öğretmen annenin kızı olan 22 yaşındaki Chita, 2017 yılında kazandığı Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesinde öğrenim görmek için kente geldi.

Üniversitenin Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinde (TÖMER) aldığı dil eğitimini başarıyla tamamlayan veteriner fakültesi 4. sınıf öğrencisi Chita, 5 yıldır Afyonkarahisar'da yaşıyor.

Fakültede başarılı bir öğrenci olan Chita, yaşadığı şehir Afyonkarahisar'ın doğal güzellikleri, tarihi ve kültürel mekanları, gastronomisi ve yöresel lezzetleriyle de yakından ilgileniyor.

Kamera karşısında yaptığı sunum ve röportajlarla Afyonkarahisar'ı tanıtıcı renkli videolar üreten Chita, bunları kentteki dijital bir medya hesabının sosyal medyasından paylaşılıyor.

Chita, Türkçe ve İngilizce çektiği tanıtıcı videolarla Afyonkarahisar'ı sosyal medyada Türkiye başta olmak üzere farklı ülkelerdeki insanlara tanıtıyor.

Chita, AA muhabirine, misafirperver ve sıcakkanlı insanlarla yaşadığı Afyonkarahisar'da 5 yıldır çok mutlu olduğunu söyledi.

Eğitim aldığı şehirde yeni arkadaşlar edindiğini dile getiren Chita, şöyle konuştu:

"Buraya geldiğimde hiç Türkçe bilmiyordum. 'Merhaba' bile diyemiyordum. Afyonkarahisar'da TÖMER'e giderek Türkçeyi öğrendim. Sonra yaşadığım şehrin her şeyini araştırarak ve sorarak tanıdım. Sonra Afyonkarahisar'ı tanıtmak için Türkçe ve İngilizce görsel içerikler üretmeye başladım. Şimdi yaptığım sunumlar ve röportajlarla Türkiye ve yurt dışındaki insanlara gizemli şehir Afyonkarahisar'ı anlatıyorum."

- "Videoları izleyen akrabalarım, Afyonkarahisar'a gelmeyi çok istiyorlar"

Chita, gönüllü olarak çekilen tanıtım videolarının internette 50 binin üzerinde görüntülenmenin yanı sıra çok güzel yorumlar aldığını anlattı.

Sosyal medyadaki Afyonkarahisar paylaşımlarını izleyen insanların çok beğendiğini aktaran Chita, "Kaldığım KYK yurdundaki ve çevremdeki arkadaşlarımın aileleri, bana 'videoların çok güzel, Afyonkarahisar'da biz burayı bilmiyorduk, burada böyle güzel yerler var mı?' diye söylüyorlar. Bunlar da benim çok hoşuma gidiyor. Bu güzel şehri tanıtmaktan çok mutluyum, gururluyum.

İnsanların video paylaşımlara "Zambiya'dan gelen kız, Afyonkarahisar'da neler yapıyor?" diye yazmalarının hoşuna gittiğini dile getiren Chita, bu güzel şehri tanıtmak için elinden gelen her şeyi yapmaya hazır olduğunu ifade etti.

Chita, videoları izleyen akrabalarının Afyonkarahisar'a gelmeyi çok istediğini söyledi.

- "Çektiği videolarıyla çok sevimli ve sempatik geldi"

Vali Gökmen Çiçek de Zambiya'dan üniversite eğitimi için Afyonkarahisar'a gelen Chita'nın kentin tanıtımı noktasında çektiği videoları izlediğini ve çok beğendiğini söyledi.

Chita'nın "harika" Türkçesi ve İngilizcesiyle Afyonkarahisar'ın tanıtımına ciddi katkı sunduğunu aktaran Çiçek, "Chita, zaten içimizden birisi. O şirin üslubuyla Afyonkarahisar'a aşık olduğunu biliyorum. Bize, çektiği videolarıyla çok sevimli ve sempatik geldi. Halkımız da onu çok sevdi. Afyonkarahisar için elini taşın altına koyan ve böyle çaba sarf eden herkesi tebrik ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

AKÜ Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emine Hesna Kandır ise Chita'nın yıllardır dersine girdiğini ve başarılı bir öğrenci olduğunu vurgulayarak, "Türkçesi oldukça iyi. Kendisinin Afyonkarahisar'ın tanıtımı için yaptığı çalışmalar da çok hoşumuza gitti. Çalışmalarını da başarılı bulduk. Neşeli, sempatik ve kıpır kıpır hareketli bir öğrenci olduğu için yaptığı çekimlerle Afyonkarahisar'ın tanıtımında başarılı olacağını düşünüyoruz." yorumunu yaptı.

Bursa'dan Frigya'ya gelen Gamze Genç de Chita'nın düzgün Türkçesiyle kendisine harika bir duygu yaşattığını ifade etti.

Ankara'dan gelen Sabiha Şirin ise Chita'nın "harika" Türkçesinin kendisini mutlu ettiğine değinerek, "Zambiya'dan gelerek Afyonkarahisar'ı ve Frigya'yı tanıtması takdire şayan." dedi.

