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Afyonkarahisarlı esnaf, sokak hayvanlarını soğuktan korumak için battaniyeye sarıyor

22.12.2021 15:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisarlı esnaf, sokak hayvanlarını soğuktan korumak için battaniyeye sarıyor

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde bir esnaf, sokak hayvanlarına soğuk havalarda dükkan önünde battaniyeye sararak bakıyor.

Çakır Mahallesi'nde kahvecilik yapan Mehmet İlhan (54), dükkanının önünde bulunan sokak hayvanlarını hem yaz hem de kış aylarında besliyor.

İlçede hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye düşmesiyle birlikte İlhan, iş yeri önündeki kedi ve köpeği, battaniye ile ısıtmaya çalışıyor.

İlhan, AA muhabirine, sokak hayvanlarına soğuk havalarda "içlerini ısıtsın" diye sıcak yemek verdiğini söyledi.

Üzerlerini battaniyeyle örttüğü kedi ve köpek ile kuşların, dükkanın önünde yiyeceklerini yediğini dile getiren İlhan, şöyle konuştu:

"Biz bu işi göstermelik değil, vicdanımız ve içimizdeki hayvan sevgisinden yapıyoruz. Bu yaptığımız işten dolayı kimseden bir ödül ve teşekkür de beklemiyoruz. Sokak hayvanları için kahvenin bir köşesinde yemek hazırlıyorum. Sadece burası değil, pazar yerlerinde ve sokaklarda bulunan bütün sokak hayvanlarını kova ile götürerek beslemeye çalışıyorum. İşletmemiz bir nevi sokak hayvanları için aşevi gibi. Biz bunu sürekli yapmaya devam edeceğiz. Ölene kadar bu sokak hayvanlarını beslemeye devam edeceğim."

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