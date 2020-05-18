Afyonkarahisarlı iki kuzen biriktirdikleri 700 lirayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da iki minik kuzen, tablet bilgisayar almak için harçlıklarından biriktirdikleri 700 lirayı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

Kocatepe Mahallesi'nde yaşayan Cemre Saatçi (13) ile Enes Mert Öner, (11), tablet bilgisayar almak için kumbaralarında biriktirdikleri yaklaşık 700 lirayı kampanyaya bağışlamak istediklerini dedelerine söyledi.

112 Çağrı Merkezine gelen talep üzerine harekete geçen Vefa Sosyal Destek Grubu görevlileri, çocukları evinde ziyaret ederek, bağış yapılan parayı kampanya için açılan banka hesabına yatırmak üzere tutanakla teslim aldı.

Cemre Saatçi, gazetecilere yaptığı açıklamada, kuzeni Enes Mert ile aynı anda kumbaralarında para biriktirmeye başladıklarını belirtti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde herkese evde kalması çağrısında bulunan Saatçi, "Televizyondaki haberlerde sürekli herkesin bağış yaptığını görüyorduk. Biz de kuzenimle kampanyaya biriktirdiğimiz harçlıklarla bağış yapmak istedik." dedi.