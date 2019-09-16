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Ağabeyine sinirlenince evlerini ateşe verdi

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YAŞAM  | 16.09.2019 00:42 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde ağabeyine sinirlenen şahıs evde akrabaları bulunurken ateşe verdi.

Olay, Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi Zümrüt 4 Sitesi'nde bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre adı öğrenilmeyen şahıs iddiaya göre, ağabeyine annesi ve babasına bakmak için teklifte bulundu. Ağabeyi anne ve babasına kendisi bakacağını ve kendi evinde kalacağını söyleyince şahıs tehdit ederek ya anne ve babasını kendisine vereceğini ya da evini ateşe vereceğini söyledi.

ATEŞE VERİP KAÇTI

Ağabey anne ve babasını kardeşine vermeyince gece saatlerinde şahıs elinde yanıcı madde ile ağabeyinin evine gelerek içeride bulunan aileyi aldırış etmeden kapıyı ateşe vererek kaçtı.

YARDIM ÇIĞLIKLARI ATTILAR

Evin yandığını gören aile can havliyle balkona çıkarak yardım çığlıkları attı. Komşuların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Sağlık ekiplerine sevk edildi. Alevler kısa sürede söndürülürken binada bulunan komşulardan 4 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

KOMŞULAR İLE AİLE ARASINDA TARTIŞMA

Komşular, aile problemi nedeniyle az kalsın kendi canlarından olacağını söyleyerek aile ile tartıştı. Kısa süreli tartışma güvenlik güçlerinin araya girmesiyle son buldu. Öte yandan ağabey şikayette bulunurken güvenlik güçleri olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatarak kaçan şahısı yakalamak için operasyon başlattı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır kayapınar

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