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Ağabeyini tedavi eden doktora saldırdı, o anlar kamerada

İHA İHA
19.02.2024 15:23 | Son Güncelleme:
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Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde 8 Şubat tarihinde Tayfun Avcı, pompalı tüfekle saldırıya uğradı.

Ağabeyini tedavi eden doktora saldırdı, o anlar kamerada

Ambulansla kalbi durmuş halde Bayramiç Devlet Hastanesi’ne getirildi. Acil Servis’te yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Tayfun Avcı’nın ağabeyi İ.A. Acil Servis’te Nöbetçi Doktor O.M.’ye saldırdı. Saldırı anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Bayramiç ilçesine bağlı Sarıot köyü yakınlarındaki 8 Şubat akşamı saat 20.30 sıralarında meydana gelen olayda, Şakir Aydın (35) ve Tayfun Avcı (26) motosiklet ile köyden ayrıldı. Şakir Aydın ve Tayfun Avcı köy kavşağından ana yola motosikletle döndükleri sırada pompalı tüfekle açılan ateş sonucu vuruldu. Şakir Aydın olay yerinde, Tayfun Avcı ise kaldırıldığı Bayramiç Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

AĞABEYİ DOKTORA SALDIRDI

Pompalı tüfekle saldırı sonucu Tayfun Avcı kalbi durmuş halde ambulansla Bayramiç Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne getirildi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Saat 22.30 sıralarında Acil Servis’te Tayfun Avcı’nın ağabeyi İ.A., Acil Servis’te Nöbetçi Doktor O.M.’ye saldırdı. Saldırı anı güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Yaşanan saldırının ardından saldırıyı gerçekleştiren İ.A. polis tarafından gözaltına alındı. Doktor kendisine saldıran İ.A.’dan şikayetçi oldu. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Saldırı anı ise Acil Servis’teki güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde kalabalık bir grubun Acil Servis içinde bulunduğu ve içlerinden birinin bir süre sonra doktora saldırdığı görülüyor.

Ağabeyini tedavi eden doktora saldırdı, o anlar kamerada

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