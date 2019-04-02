Ağaç gövdesinden kadın silüeti çıktı!

Çektiği fotoğrafları sosyal medyada paylaşan Balta, kısa sürede ülkenin dört bir yanından telefon almaya başladı. Balta'yı arayan çok sayıda kişi, ağacı satın almak istediklerini belirterek, silüeti görmek için Kastamonu'ya geleceklerini söyledi.
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