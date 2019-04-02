Ağaç gövdesinden kadın silüeti çıktı!

Çektiği fotoğrafları sosyal medyada paylaşan Balta, kısa sürede ülkenin dört bir yanından telefon almaya başladı. Balta'yı arayan çok sayıda kişi, ağacı satın almak istediklerini belirterek, silüeti görmek için Kastamonu'ya geleceklerini söyledi.

Ceviz ağacının gövdesinden kadın silüeti çıktı!

Osman Balta, yaptığı açıklamada, Kastamonu bölgesinde bulunan üretimden düşen ağaçları kesip Bursa'daki bir firmaya gönderdiğini, firmanın da ağaçları mobilya yapımında kullandığını belirtti.

Kestiği bir ağacın gövdesinde "kadın silüeti" olduğunu fark edince şaşırdığını anlatan Balta, meslek hayatı boyunca çok sayıda ağaç kesmesine karşın ilk kez böyle bir durumla karşılaştığını söyledi.

Balta, silüetin ağacın kökünden başlayıp yukarı doğru 2 metre devam ettiğini dile getirerek, "Ağacın fotoğrafını sosyal medyada paylaştıktan sonra oldukça ilgi gördü. İstanbul'dan, Bursa'dan çok sayıda kişi aradı. 'Biz gelip bakacağız, ondan sonra sat.' dediler.