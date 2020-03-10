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  4. Ağaca çarpan otomobil su kanalına uçtu: 1’i ağır, 2 yaralı

Ağaca çarpan otomobil su kanalına uçtu: 1’i ağır, 2 yaralı

ÇORUM HABERLERİ  | 10.03.2020 09:43 | Son Güncelleme

Çorum’un Sungurlu ilçesinde meydan gelen trafik kazasında 1’i ağır 2 kişi yaralandı.Edinilen bilgilere göre kaza Sungurlu-Kırıkkale kara yolunun 6.

Çorum’un Sungurlu ilçesinde meydan gelen trafik kazasında 1’i ağır 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre kaza Sungurlu-Kırıkkale kara yolunun 6. kilometresinde meydana geldi. Ankara’dan Sungurlu istikametine seyir halinde olan H.Y. yönetimindeki 06 GC 3553 plakalı otomobil, rüzgar nedeniyle yol kenarına devrilen kavak ağacına çarptıktan sonra su kanalına uçtu. Meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü H.Y. ile otomobilde yolcu olarak bulunan M.İ. yaralandı. Yaralılar kaza yerine çağrılan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılırken, durumu ağır olan M.İ. ise Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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