Ağacın yosunlu tarafı hangi yönü gösterir? Genellikle kuzey yönünde mi yosun olur?

Yosunlar ağaçlarda bir arada bulunan mikroorganizmaların gölgeli ve nemli ortamlarda hayatta kalabilmek için geliştirdikleri özel adaptasyonların bir sonucu olarak meydana gelirler. Ağaç yosunlarının oluşumları, ağaçların bulunduğu iklim koşullarına, ortamın ne oranına, ağacın büyüme şekline de bağlıdır. Bu yosunların çeşitli faydaları da vardır. Örnek olarak yosunlar bulundukları yere ya da farklı özelliklerine göre yön bulma konusunda da yardımcı olabilir. Ancak yosunun hangi kısımda ve hangi yönde oluştuğu gibi durumlara dikkat etmek gerekir.

Ağacın yosunlu tarafı hangi yönü gösterir?

Ağaçlarda yosun oluşması durumu çeşitli nedenlere bağlı olarak gerçekleşir. Hangi tarafa doğru yoğunlaşacağı da ağacın direkt olarak güneş ışığını aldığı açıyla ilgilidir. Güneş ışığına direkt olarak maruz kalmaktan kaçınan ağaç yosunları ağaçların gövde kısımlarında daha yoğun olur ve bu böğle daha az güneş ışığı alır.

Bazı ağaç yosunu türleri hava kirliliği konusunda son derece hassas olabilirler. Bu yüzden bu tür ağaç yosunlarının varlığı çevre kirliğinin seviyesinin düşük olmasının da bir göstergesi sayılır. Ağaç yosunları fotosentez yaparak enerji üretirler. Ancak derin köklerden ya da topraktan su almazlar. Havadan su buharını ve nemi emerler ve yaşamlarını bu sayede sürdürebilirler.

Ağaç yosunları çevresel faktörlerin bir sonucu olarak ağaçlarda meydana gelen bir mikroorganizma topluluğudur. Gölgeli ve nemli olan alanlarda çok rahat bir şekilde büyürler ve gelişirler. Yosunların oluşumları ağaçların yer aldıkları bölgenin iklim koşullarına, ağaçların aldıkları ışık miktarlarına, nem oranlarına dair önemli bilgiler de verir.

Ağaçların yosun bulunan yönleri genel olarak kuzey yönünü işaret eder. Bu durum kuzey yarım kürede geçerlidir ve güney yarım kürede aksi bir durum gerçekleşir. Kuzey taraf bu nedenle daha nemli bir ortam oluşturduğu için ve daha çok gölge aldığı için yosunların büyümesi konusunda uygun bir alan yaratırlar.

Ağaçlarda genellikle kuzey yönünde mi yosun olur?

Kuzey yön genel olarak güney yöne göre çok daha serin olur ve gölge alır. Ağaçların gövde kısımlarının bu taraflarında ağaç yosunları nemi tutar ve büyümeleri için uygun koşulları bulurlar. Bunlarla birlikte bu kural her durumda ve her zaman geçerli olmayadabilir. Ağaç yosunlarının oluşumları bulundukları bölgenin iklimlerine, ne kadar yağış aldıklarına ve aldıkları rüzgârın yönlerine ayrıca çevresel etkenlere göre değişkenlik gösterebilir.

Ağaçların gövdelerinde meydana gelen yosunlar genel olarak kuzey yönünde yoğunlaşırlar. Ancak bu durum çevresel etkenlere ve şartlara bağlı olarak farklılıklar da gösterebilir. Kuzey yönü güneş ışığını doğrudan almaz bu yüzden de nem tutar ve bu da ağaç yosunlarının büyüyüp gelişebilmeleri için geçerli ve uygun bir ortam sağlar. Genel olarak ağaç yosunları kuzey yönü işaret eder. İşlevleri ise şunlardır: