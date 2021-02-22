YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. Ağaçlandırma çalışması devam ediyor

Ağaçlandırma çalışması devam ediyor

22.02.2021 15:50 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Ağaçlandırma çalışması devam ediyor

Adıyaman Belediyesi tarafından ‘Daha yeşil bir Adıyaman’ projesi kapsamında sürdürülen çalışmalar neticesinde birçok noktaya 4 ya da 5 yaşında ağaçlar dikiliyor.Son olarak, 3’üncü Çevreyolunun Yeşilyurt Mahallesi kısmında gerçekleştirilen ağaçlandırma çalışmalarını yerinde inceleyip, refüje fidan diken Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyaman’ın bundan sonra daha yeşil olacağını dile getirdi.

Adıyaman Belediyesi tarafından ‘Daha yeşil bir Adıyaman’ projesi kapsamında sürdürülen çalışmalar neticesinde birçok noktaya 4 ya da 5 yaşında ağaçlar dikiliyor.
Son olarak, 3’üncü Çevreyolunun Yeşilyurt Mahallesi kısmında gerçekleştirilen ağaçlandırma çalışmalarını yerinde inceleyip, refüje fidan diken Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyaman’ın bundan sonra daha yeşil olacağını dile getirdi. Bulvardaki refüjde sürdürülen çalışmalar hakkında da bilgi veren Başkan Kılınç, ağaçların sağlıklı bir şekilde yetişebilmesi için ekiplerin ilk olarak zeminde bulunan parke taşlarını yerinden söktüğünü ve ağaçları direk toprakla buluşturduğunu söyledi. Bölge sakinleri ise ağaçlandırma çalışmalarından duydukları memnuniyeti dile getirerek, Başkan Kılınç’a teşekkür etti.

Ağaçlandırma çalışması devam ediyor

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Boşanıyorlar! Boşanıyorlar!
Feci kaza! Otobüsü gören inanamadıFeci kaza! Otobüsü gören inanamadı

Adıyaman Namaz Vakitleri 22 Şubat Pazartesi

İmsak
05:41
Sabah
07:01
Öğle
12:45
İkindi
15:50
Akşam
18:20
Yatsı
19:35

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler22 Şubat Pazartesi

Hacettepe Eczanesi
Merkez
Hayat Eczanesi
Merkez
Kardeşler Eczanesi
Merkez
Hayat Eczanesi
Besni
Özdemir Eczanesi
Golbasi
Derman Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster
Adıyaman ECZANELER
Adıyaman ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Kayserispor 23 futbolcuyla gitti

Kayserispor 23 futbolcuyla gitti

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Bursa için sarı uyarı

Bursa için sarı uyarı

Kar ilçede çatıları çökertti

Kar ilçede çatıları çökertti

BANÜ’de yüz yüze eğitim başlıyor

BANÜ’de yüz yüze eğitim başlıyor

Diğer Haberler

Bahçelievler’de altyapı yenileme tamamlandı

Bahçelievler’de altyapı yenileme tamamlandı

Samsat’ta larva ile mücadele çalışmaları başlatıldı

Samsat’ta larva ile mücadele çalışmaları başlatıldı

Samsat’ta yeni konut ihalesi yapıldı

Samsat’ta yeni konut ihalesi yapıldı

Adıyaman’da 32. Vergi Haftası kutlamaları başladı

Adıyaman’da 32. Vergi Haftası kutlamaları başladı

Nikah kıydıkları salonun önüne şehit eşinin adına çeşme yaptırdı

Nikah kıydıkları salonun önüne şehit eşinin adına çeşme yaptırdı

Nikah kıydıkları salonun önüne şehit eşinin adına çeşme yaptırdı

Nikah kıydıkları salonun önüne şehit eşinin adına çeşme yaptırdı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.