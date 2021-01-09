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AGAD Başkanı Aslan’dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

09.01.2021 17:04 | Son Güncelleme:
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AGAD Başkanı Aslan’dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

Adıyaman Faal Gazetecileri Cemiyeti Başkanı İbrahim Aslan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’ne ilişkin mesaj yayımladı.İlkeli, tarafsız ve doğru bir şekilde çalışarak vatandaşların haber alma hakkını sağlayan tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlayan Başkan Aslan, demokrasinin gelişmesinde, güçlü bir toplumun var olabilmesinde gazetecilik mesleğinin önemine değindi.Başkan aslan, kamuoyunun aydınlatılması ve bilgilendirilmesi adına her koşulda toplumun vicdanı olma görevini üstlenen ve bu amaç doğrultusunda her türlü fedakarlıkta bulunan basın emekçilerinin günü ile ilgili yaptığı açıklamada, “Gazetecilerimiz çoğu zaman zor şartlarda önemli görevler üstleniyor.

Adıyaman Faal Gazetecileri Cemiyeti Başkanı İbrahim Aslan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’ne ilişkin mesaj yayımladı.
İlkeli, tarafsız ve doğru bir şekilde çalışarak vatandaşların haber alma hakkını sağlayan tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlayan Başkan Aslan, demokrasinin gelişmesinde, güçlü bir toplumun var olabilmesinde gazetecilik mesleğinin önemine değindi.
Başkan aslan, kamuoyunun aydınlatılması ve bilgilendirilmesi adına her koşulda toplumun vicdanı olma görevini üstlenen ve bu amaç doğrultusunda her türlü fedakarlıkta bulunan basın emekçilerinin günü ile ilgili yaptığı açıklamada, “Gazetecilerimiz çoğu zaman zor şartlarda önemli görevler üstleniyor. Özellikle içinde bulunduğumuz pandemi koşullarında, gece gündüz demeden kamuoyunu doğru bilgilendirmek adına çalışmalarına devam ediyorlar. Bağımsız, tarafsız ve ilkeli çalışan basın emekçilerinin içinde bulunduğu toplumun bilgilendirilmesine ve gelişimine katlısı oldukça önemlidir. Yerel basınımız bizim için çok değerli. Yerel basın emekçilerimiz; komşularımız ile aramızda sağlıklı bir köprü kurulması ve kamuoyunu doğru bilgilendirme bakımından önemli işlevlere sahip. Bugün vesilesi ile gerek ulusal gerek yerel mecrada çalışarak; ilkeli, tarafsız ve doğru bir şekilde vatandaşların haber alma hakkını sağlayan tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler gününü kutluyor, çalışmalarında başarılar ve kolaylıklar diliyorum” dedi.

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