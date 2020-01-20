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  4. AGC’den LÖSEV’e destek

AGC’den LÖSEV’e destek

ANTALYA HABERLERİ  | 20.01.2020 16:48 | Son Güncelleme

Antalya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) yönetimi, LÖSEV Akdeniz Bölge Ofisi ve LSV Dükkan Antalya Mağazası’nı ziyaret etti.

Antalya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) yönetimi, LÖSEV Akdeniz Bölge Ofisi ve LSV Dükkan Antalya Mağazası’nı ziyaret etti. Ziyarette konuşan AGC Genel Sekreteri Haşmet Öyken, “Antalya basını kanser ve kanser hastalarına karşı oldukça duyarlıdır” dedi.
Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı üzerinde hizmet veren LÖSEV Akdeniz Bölge Ofisi ve LSV Dükkan Antalya mağazasını, AGC yönetiminden başkan vekili Rukiye Benek, Genel Sekreter Haşmet Öyken, başkan yardımcısı İdris Taş tarafından ziyaret edildi. Vakıf hakkında LÖSEMİLİ Çocuklar Vakfı (LÖSEV) Genel Koordinatör Yardımcısı Füsun Emecan Özcan’dan bilgi alan AGC yönetimi, ardından mağazayı gezerek vakfa gelir sağlamak adına satışa sunulan el işi göz nuru ürünleri inceledi.
Ziyarette konuşan AGC Genel Sekreteri Haşmet Öyken, Antalya basınının kanser ve kanser hastalarına karşı oldukça duyarlı olduğunu söyledi. LÖSEV’in Akdeniz Bölge ofisinin lösemili hastalara maddi desteğin dışında da birçok katkı sağladığına işaret eden Öyken, bu katkının anlatılması gerektiğini vurguladı.
Kentte böyle bir markanın oluşuna dikkat çeken LÖSEMİLİ Çocuklar Vakfı (LÖSEV) Genel Koordinatör Yardımcısı Füsun Emecan Özcan ise, LÖSEV’in Türkiye ve dünyada yaptığı çalışmalarla örnek bir vakıf olduğunun altını çizdi. Özcan, “Antalyalıların bu markayı anlaması ve sahip çıkması gerekir” dedi.
LÖSEV adına iki projeyi hayata geçirdiklerini anlatan Özcan, üniversite ve diğer okullarda kanser hakkında bilgilendirmelerde bulunduklarını söyledi. Özcan, bir taraftan toplumun hasta kesimine destek sağladıklarını bir yandan da hasta olmayan kesime de kanserden uzak durmaları adına bilinçlendirmeler yaptıklarına dikkat çekti.
LÖSEV’in bağış konusunda hassas davrandığını da vurgulayan Özcan, “LÖSEV, ‘bağış gelsin de nereden gelsin düşüncesiyle’ hareket etmez Arka plandaki kaynağa bakar. Biz ticari çalışmaların bulunduğu bağışlara hiç girmedik. Marka öne çıkacak diye de bu gibi durumların arkasında durmadık.” diye konuştu.
Ziyaret sonunda Özcan’a AGC yönetimi tarafından çiçek ve AGC flaması verildi.

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