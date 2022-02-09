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Ağır Yaşamlar'ın trans yıldızı intihar etti! Son paylaşımı dikkat çekti

09.02.2022 10:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TLC'de yayınlanan ülkemizde de çok izlenen Dr. Nowzaradan'ın zayıflama ameliyatlarını konu alan "Ağır Yaşamlar" programına katılan ilk transseksüel yıldız olan Destinee Lashaee, hayatını kaybetti. Yıldız ismin intihar ettiği düşünülüyor.

Ağır Yaşamlar'ın trans yıldızı intihar etti! Son paylaşımı dikkat çekti

Türkiye'de de geniş izleyici kitlesine sahip olan "Ağır Yaşamlar" programına katılan Destinee Lashaee, yaşamını yitirdi. 2019 yılında 330 kilo ağırlığında olan Lashaee hayatına devam edebilmek için Jonathan Nowzaradan'dan yardım istemişti.

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"SENİNLE GELEN HER KUSURU KABUL EDİYORUM"

Destinee'nin erkek kardeşi Wayne Compton, genç kadının ölümünü doğruladı. Genç adam kardeşinin intihar ettiğini ima ederek, "Üzgünüm kardeşim, seni olduğun gibi kabul ediyorum, seninle gelen her kusuru kabul ediyorum. Başka çaren olmadığını hissettiğin için üzgünüm, başka seçeneğin olmadığını hissettiğin için üzgünüm" dedi.

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PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ

Genç kadının ölmeden önce yaptığı sosyal medya paylaşımı ise dikkat çekti. Lashaee, "Gözyaşlarımla çevrili olsaydım okyanusta yüzerdim." ifadelerine yer verdi.

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