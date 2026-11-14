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Sevdan Bir Ateş 11. bölüm 1. fragman izle! ''Final göründü''

Murat Ünalmış ve Özge Özacar’ı başrollerde buluşturan Sevdan Bir Ateş dizisi çarşamba akşamları izleyicisine heyecan dolu anlar yaşatıyor. Yayınlandığı günden bu yana reytinglerde büyük başarı elde eden Sevdan Bir Ateş'in 11. bölümünden ilk fragman geldi. Dizi takipçileri yeni bölüm fragmanına yorum yağdırdı.

Sevdan Bir Ateş 11. bölüm 1. fragman izle! ''Final göründü''
Öznur Yaslı İkier

Show TV’nin CNP Film imzalı yeni dizisi “Sevdan Bir Ateş” reytinglerde başarılı bir seyir izleyerek haftalardır zirvedeki yerini koruyor.

Murat Ünalmış ve Özge Özacar’ın başrollerini paylaştığı dizi bu hafta 11. bölümüyle ekrana gelecek. Dizinin yeni bölümü öncesi yayınlanan ilk fragman yine heyecan dolu dakikalar yaşattı.

SEVDAN BİR ATEŞ 11. BÖLÜM 1. FRAGMAN İZLE!

YORUM YAĞDI

Sevdan Bir Ateş'in yeni bölüm fragmanı seyirciyi isyan ettirdi. Sosyal medyada; 'Bir bölüm de güzel geçsin bari', 'Bence izlemeyin bunu aşırı olumsuz mutsuzluk veriyor', 'Daha da izlenmez', 'Yakında final yapar' gibi eleştirel yorumlar yapıldı.

Sevdan Bir Ateş 11. bölüm 1. fragman izle! Final göründü 1

SEVDAN BİR ATEŞ 11. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

İntikam için geri dönen Nasim, ellerini bağlayıp mağaraya hapsettiği Leyla’yı Halep’e götürmekle tehdit ediyor. Vuslat ise oğluna ne olduğunu öğrenmek için Faysal’ın karşısına çıkıyor.

Sevdan Bir Ateş 11. bölüm 1. fragman izle! Final göründü 2

Faysal’ın “Oğlun ufak bir kaza geçirdi” sözleri üzerine öfkesine hâkim olamayan Vuslat, onu evden kovuyor. Yerden aldığı taşla Nasim’i etkisiz hale getiren Leyla, mağaradan kaçıp kayalıkların arasında yardım istiyor.

Ancak Nasim onu uçurumun kenarında yakalıyor. “Oyun bitti!” diyerek üzerine yürüyen Nasim’den uzaklaşmaya çalışan Leyla’nın geri adım atacak yeri kalmıyor. Tam o anda yetişen Mirza’nın “Leyla!” haykırışıyla sona eren tanıtım, yeni bölüme dair merakı artırıyor.

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Murat Ünalmış Özge Özacar Sevdan Bir Ateş dizisi
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