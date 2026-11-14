Sevdan Bir Ateş 11. bölüm 1. fragman izle! ''Final göründü''

Show TV’nin CNP Film imzalı yeni dizisi “Sevdan Bir Ateş” reytinglerde başarılı bir seyir izleyerek haftalardır zirvedeki yerini koruyor.

Murat Ünalmış ve Özge Özacar’ın başrollerini paylaştığı dizi bu hafta 11. bölümüyle ekrana gelecek. Dizinin yeni bölümü öncesi yayınlanan ilk fragman yine heyecan dolu dakikalar yaşattı.

SEVDAN BİR ATEŞ 11. BÖLÜM 1. FRAGMAN İZLE!

“Kızımı bırakıp hiçbir yere gitmem!” Sevdan Bir Ateş’in yeni bölüm fragmanı yayında ❤️‍🔥 #SevdanBirAteş Çarşamba 20.00’de Show TV’de! @ShowTV @cnpfilmresmi https://t.co/xH808MLWHD — Sevdan Bir Ateş (@sevdanbiratestv) November 13, 2026

YORUM YAĞDI

Sevdan Bir Ateş'in yeni bölüm fragmanı seyirciyi isyan ettirdi. Sosyal medyada; 'Bir bölüm de güzel geçsin bari', 'Bence izlemeyin bunu aşırı olumsuz mutsuzluk veriyor', 'Daha da izlenmez', 'Yakında final yapar' gibi eleştirel yorumlar yapıldı.

SEVDAN BİR ATEŞ 11. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

İntikam için geri dönen Nasim, ellerini bağlayıp mağaraya hapsettiği Leyla’yı Halep’e götürmekle tehdit ediyor. Vuslat ise oğluna ne olduğunu öğrenmek için Faysal’ın karşısına çıkıyor.

Faysal’ın “Oğlun ufak bir kaza geçirdi” sözleri üzerine öfkesine hâkim olamayan Vuslat, onu evden kovuyor. Yerden aldığı taşla Nasim’i etkisiz hale getiren Leyla, mağaradan kaçıp kayalıkların arasında yardım istiyor.

Ancak Nasim onu uçurumun kenarında yakalıyor. “Oyun bitti!” diyerek üzerine yürüyen Nasim’den uzaklaşmaya çalışan Leyla’nın geri adım atacak yeri kalmıyor. Tam o anda yetişen Mirza’nın “Leyla!” haykırışıyla sona eren tanıtım, yeni bölüme dair merakı artırıyor.