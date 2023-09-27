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Ağırbaşlı nasıl yazılır? Ağırbaşlı ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

26.09.2023 23:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe, kelime dağarcığı açısından dünyadaki en zengin diller arasında yer alır. Farklı dillerden gelen yabancı kelimelerin zaman içinde değişim yaşayarak Türkçeleşmesi, bir kelimenin birden fazla anlama karşılık gelebilmesi ya da birden fazla kelimenin bir araya gelerek birleşik türde yeni kelimeler türetmesi bu zenginliğin sebepleri arasındadır. Ancak bu tür kelimelerin yazımlarında sık olarak hataya düşülür.

Birleşik türde bir kelimenin ayrı ya da bitişik yazılması konusunda sıklıkla tereddüde düşülür. Bu nedenle bu tür kelimelerin yazımlarında hata yapılır. Yazım yanlışlarının önüne geçebilmek için Türkçe Yazım Kuralları oluşturulmuştur. Belirlenen kuralların dışına çıkıldığı zaman yazım yanlışları yapılması kaçınılmazdır. Farklı iki ya da üç kelimenin bir araya gelmesi ile oluşan birleşik türdeki kelimelerin ayrı mı yoksa bitişik mi yazılacağı bazı durumlara göre değişebilir.

Ağırbaşlı nasıl yazılır?

Sıfat türünde olan ağırbaşlı TDK (Türk Dil Kurumu) Türkçe Sözlük’te yer alan tanımlarına göre üç farklı anlama karşılık gelir. TDK’nın resmi internet sitesinde yer alan bu tanımlardan üçü de mecaz anlamdır. Tanımlar ise şu şekildedir:

  • Davranışları ölçülü, olgun olan, ağır, vakur, ciddi, vakarlı olan kişi, hoppa olanın karşıtı
  • Değeri çok fazla olan, ağır olan
  • Gösterişli olan

Türk Dil Kurumunun yayınlarında ve resmî internet sitesinde yer alan Türkçe Yazım Kurallarına göre ağırbaşlı kelimesinin yazımı bitişik olmalıdır. Bu kelime bitişik olarak yazılması gereken birleşik kelimelerden biridir.

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Ağırbaşlı ayrı mı yazılır?

Ayrı olarak ağırbaşlı yazımı Türkçe yazım kurallarına göre yazım yanlışı kabul edilir. Bu kelime bitişik olarak yazılması gereken birleşik kelimeler arasında yer alır. Bu bağlamda "Ağırbaşlı bitişik mi yazılır?" sorusunun cevabına şu yanıtı verebiliriz: Ağırbaşlı doğru yazılışı bitişik olan bir kelimedir. Çünkü birleşik türde bir kelimenin bitişik yazılması gereken durumlara uygundur. Bir kelimenin bitişik olarak yazılması gereken durumlardan bazıları şunlardır:

  • Bir araya gelen kelimelerin her birinin ses düşmesine uğraması
  • Tek heceli olan bazı kelimelerin etmek ya da olmak gibi yardımcı fiiller ile bir araya gelirken ses düşmesine uğraması
  • Hayvan ve bitki isimleri
  • Hastalık isimleri
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