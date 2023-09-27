Ağırbaşlı nasıl yazılır? Ağırbaşlı ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Birleşik türde bir kelimenin ayrı ya da bitişik yazılması konusunda sıklıkla tereddüde düşülür. Bu nedenle bu tür kelimelerin yazımlarında hata yapılır. Yazım yanlışlarının önüne geçebilmek için Türkçe Yazım Kuralları oluşturulmuştur. Belirlenen kuralların dışına çıkıldığı zaman yazım yanlışları yapılması kaçınılmazdır. Farklı iki ya da üç kelimenin bir araya gelmesi ile oluşan birleşik türdeki kelimelerin ayrı mı yoksa bitişik mi yazılacağı bazı durumlara göre değişebilir.

Ağırbaşlı nasıl yazılır?

Sıfat türünde olan ağırbaşlı TDK (Türk Dil Kurumu) Türkçe Sözlük’te yer alan tanımlarına göre üç farklı anlama karşılık gelir. TDK’nın resmi internet sitesinde yer alan bu tanımlardan üçü de mecaz anlamdır. Tanımlar ise şu şekildedir:

Davranışları ölçülü, olgun olan, ağır, vakur, ciddi, vakarlı olan kişi, hoppa olanın karşıtı

Değeri çok fazla olan, ağır olan

Gösterişli olan

Türk Dil Kurumunun yayınlarında ve resmî internet sitesinde yer alan Türkçe Yazım Kurallarına göre ağırbaşlı kelimesinin yazımı bitişik olmalıdır. Bu kelime bitişik olarak yazılması gereken birleşik kelimelerden biridir.

Ağırbaşlı ayrı mı yazılır?

Ayrı olarak ağırbaşlı yazımı Türkçe yazım kurallarına göre yazım yanlışı kabul edilir. Bu kelime bitişik olarak yazılması gereken birleşik kelimeler arasında yer alır. Bu bağlamda "Ağırbaşlı bitişik mi yazılır?" sorusunun cevabına şu yanıtı verebiliriz: Ağırbaşlı doğru yazılışı bitişik olan bir kelimedir. Çünkü birleşik türde bir kelimenin bitişik yazılması gereken durumlara uygundur. Bir kelimenin bitişik olarak yazılması gereken durumlardan bazıları şunlardır: