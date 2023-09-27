Ayçiçeği nasıl yazılır? Ayçiçeği ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Türkçede iki ya da daha fazla sayıda kelime bir araya gelerek birleşik türde ve yeni anlamlara karşılık gelen kelimeler üretebilirler. Dilimizin geniş bir kelime dağarcığına sahip olmasının nedenlerinden biri de birleşik türde olan bu kelimelerdir. Birleşik kelimeler birden fazla anlama karşılık gelebilen ve farklı anlamlardaki kelimelerden bambaşka anlamlarda ve yeni kelimeler üretebilen kelimelerdir. Ancak bazı durumlarda ayrı bazı durumlarda ise bitişik yazılır. Hangi durumlarda nasıl yazılacağı yazım kurallarında belirtilir.

Bir bitki türü olan ayçiçeği TDK’nin resmî internet sayfasında yer alan tanımına göre isim türündedir. Türk Dil Kurumu, bu kelime için biri bitki biliminde olmak üzere iki farklı tanım yapmıştır. Öncelikli anlamına göre ayçiçeği; birleşikgillerden olan, iri ve sarı renkli çiçeği buunan, Türkiye’de sıklıkla yetiştirilen bir bitkidir. Bu bitkinin yağ çıkartılabilen ve çerez olarak da tüketilebilen tohumu bu isimle anılır.

Ayçiçeği ayrı mı yazılır?

Ayçiçeğinin birden fazla eş anlamlı kelimesi vardır. Bu kelimeler şunlardır: Günâşık, gündöndü, günebakan. Bir bitki ismi olduğu için ayçiçeğinin doğru yazımı bitişik şekilde olmalıdır. Bu kelime ayrı olarak yazılırsa yazım yanlışı yapılmış olur. Türkçede birleşik bir kelimenin ayrı ya da bitişik yazılması gereken durumlar farklıdır. Ayçiçeği doğru yazılışı bitişik kabul edilmiştir. Bir kelimenin bitişik ya da ayrı yazılması Türkçe yazım kurallarına göre belirlenir. Ayrı yazılmasının doğru kabul edildiği kelimeler ve durumlardan bazıları şunlardır:

Etmek, olmak, eylemek, olunmak gibi yardımcı fiiller kullanıldıysa

Bir araya gelen kelimelerden hiçbiri ya da ikinci kelime hiçbir anlam bozukluğu ya da değişikliği yaşamadıysa

Hayvan türlerinden birinin adı kullanılıyorsa

Bitki türlerinden birinin ismi kullanılıyorsa

Yol, durum, olay, olgu bildiren sözler kullanıldıysa

Ayçiçeği bitişik mi yazılır?

Ayrı yazılması yazım yanlışı kabul edilen ayçiçeği yazımı bitişik olmalıdır. Kurallara göre bir kelime bitki hastalık, hayvan, oyun, gök cismi, renk ismi ise bitişik olarak yazılmalıdır. Bunlar dışında bir araya gelen kelimeler ses düşmesine uğrarsa da bitişik yazılması doğru kabul edilir. Tek heceli bazı kelimelerin etmek, olmak yardımcı fiilleri ile birleşmesi de bitişik yazılması gereken birleşik kelimeler oluşturur.