Rötuş nasıl yazılır? Rötuş mu rütuş mu, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Yabancı kökenli sözcükler Türkçeye ödünçlenirken belli başlı kurallara göre şekillendirilir. Dolayısıyla rötuş sözcüğünün de Türkçeye ödünçlenirken ses değişmesine uğradığı söylenebilir. Bu bağlamda ilgili sözcüğün yaygın olarak rastlanan hatalı kullanımlarına değinilmesinde fayda vardır. Daha sonra ise TDK güncel çevrim içi sözlüğü kaynak alınarak rötuş ifadesinin doğru yazılışı hakkında açıklama yapılabilir. Böylelikle Fransızca kökenli rötuş kelimesinin Türkçe yazım kurallarına uygun olarak kullanılması mümkün hâle gelir.

Rötuş nasıl yazılır?

Rötüş sözcüğü TDK güncel çevrim içi sözlüğünde iki ayrı anlamı mevcut olan bir kelimedir. İsim sözcüğü olan rötüş yaygın olarak etmek ve yapmak yardımcı fiilleriyle kullanılır. Kökeni Fransızca olan rötuş kelimesine günlük yaşamda farklı bağlamlarda kullanılan cümlelerde yer verilir. Bu nedenle sesletiminde genel olarak hata yapılmayan rötuş kelimesinin yazılı dilde nasıl kullanılması gerektiği hakkında bilgi verilmesinde fayda vardır. Bu kelimenin genelde rütuş veya rötüş şeklinde yanlış olarak yazıldığı durumlara rastlanır. Rötuş TDK kapsamındaki güncel bilgiler ışığında şu şekilde yazılır:

Rötuş (doğru yazılışı)

Rütuş (yanlış yazılışı)

Rötuş mu rütuş mu?

Fransızca kökenli olan rötuş kelimesinin orijinal hali retouche şeklindedir. Bu sözcük Türkçeye ödünçlenirken rötuş şeklinde değiştirilmiştir. Dolayısıyla rötuş doğru yazılışı bu kelimenin ilk sesleminde ü değil, ö sesi olacak şekildedir. Rötuş doğru yazılışının açıklanmasıyla beraber bu kelimenin iki ayrı anlamı ile cümle içerisinde yer aldığı örnekler de sıralanabilir. Genelde etmek ve yapmak gibi yardımcı fiillerle birlikte birleşik fiil olarak kullanılan bu ifadenin TDK tarafından kullanıcılara sunulan anlamları aşağıdaki gibidir: