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Rötuş nasıl yazılır? Rötuş mu rütuş mu, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

06.09.2023 13:19 | Son Güncelleme:
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Rötuş sözcüğü Fransızcada retouche şeklinde yazılır. Bu isim sözcüğü Türkçeye ödünçlenirken ses değişmesine uğramıştır. Dolayısıyla rötuş sözcüğünün bazen Türkçe yazım kurallarına uygun olarak kullanılmadığı görülür. Bu yazım hatasının önlenmesi için ise rötuş kelimesinin TDK tarafından onaylanan doğru yazılışı üzerine açıklama yapılması yeterlidir. Ardından ilgili sözcüğün Türk Dil Kurumu güncel sözlüğünde sıralanan anlamları ve cümle içerisinde nasıl kullanıldığı hakkında bilgi sunulabilir.

Yabancı kökenli sözcükler Türkçeye ödünçlenirken belli başlı kurallara göre şekillendirilir. Dolayısıyla rötuş sözcüğünün de Türkçeye ödünçlenirken ses değişmesine uğradığı söylenebilir. Bu bağlamda ilgili sözcüğün yaygın olarak rastlanan hatalı kullanımlarına değinilmesinde fayda vardır. Daha sonra ise TDK güncel çevrim içi sözlüğü kaynak alınarak rötuş ifadesinin doğru yazılışı hakkında açıklama yapılabilir. Böylelikle Fransızca kökenli rötuş kelimesinin Türkçe yazım kurallarına uygun olarak kullanılması mümkün hâle gelir.

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Rötuş nasıl yazılır?

Rötüş sözcüğü TDK güncel çevrim içi sözlüğünde iki ayrı anlamı mevcut olan bir kelimedir. İsim sözcüğü olan rötüş yaygın olarak etmek ve yapmak yardımcı fiilleriyle kullanılır. Kökeni Fransızca olan rötuş kelimesine günlük yaşamda farklı bağlamlarda kullanılan cümlelerde yer verilir. Bu nedenle sesletiminde genel olarak hata yapılmayan rötuş kelimesinin yazılı dilde nasıl kullanılması gerektiği hakkında bilgi verilmesinde fayda vardır. Bu kelimenin genelde rütuş veya rötüş şeklinde yanlış olarak yazıldığı durumlara rastlanır. Rötuş TDK kapsamındaki güncel bilgiler ışığında şu şekilde yazılır:

  • Rötuş (doğru yazılışı)
  • Rütuş (yanlış yazılışı)
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Rötuş mu rütuş mu?

Fransızca kökenli olan rötuş kelimesinin orijinal hali retouche şeklindedir. Bu sözcük Türkçeye ödünçlenirken rötuş şeklinde değiştirilmiştir. Dolayısıyla rötuş doğru yazılışı bu kelimenin ilk sesleminde ü değil, ö sesi olacak şekildedir. Rötuş doğru yazılışının açıklanmasıyla beraber bu kelimenin iki ayrı anlamı ile cümle içerisinde yer aldığı örnekler de sıralanabilir. Genelde etmek ve yapmak gibi yardımcı fiillerle birlikte birleşik fiil olarak kullanılan bu ifadenin TDK tarafından kullanıcılara sunulan anlamları aşağıdaki gibidir:

  1. Rötuş (isim): Fotoğrafçılıkta resimleri basmadan önce negatif üzerinde düzeltme işi:

    • Cümle örneği: Bir resmin negatifi üzerinde yapılan düzeltme işini temsil eden rötuş, resimdeki kusursuzluğun yakalanması için leke ve iz gibi hususların giderilmesidir.
  2. Rötuş (isim): Düzeltmek amacıyla yapılan değiştirme:
    • Saçıma katlı kesim uygulayan kuaförüm temel işlemler bittikten sonra ara makasla rötuş yapmayı ihmal etmedi.
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