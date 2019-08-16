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Ağız kokusuna çözüm olan 2 doğal gargara tarifi

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
TARİFLER HABERLERİ  | 16.08.2019 11:32 | Son Güncelleme

Dişlerinizi düzenli olarak fırçaladığınız halde ağız kokusundan kurtulamıyor musunuz? O halde bu gargara türlerinden birini muhakkak deneyin.

Ağız kokusuna çözüm olan 2 doğal gargara tarifi

Doğanın bizlere armağan ettiği şifalı otlardan, besinlerden, tohumlardan her zaman en doğru şekilde faydalanmaya çalışıyoruz. Ağız kokusuna çözüm için tarçından faydalanacağız bugün... Faydaları tıbben kanıtlanmış olan bu güzide baharat kötü nefes kokusuna karşı en etkili çözüm oluyor. İşte başrolde tarçının olduğu 2 nefes açıcı tarif.

TARÇINLI ZENCEFİLLİ GARGARA

Malzemeler:
1 adet çubuk tarçın
3 gram rendelenmiş taze zencefil
250 ml su.

Hazırlanışı:
Suyu ocağa koyun ve kaynama noktasına gelince içine zencefil ve tarçını ilave edin. 5 dakika boyunca kaynamaya bırakın. Ocaktan alın ve 10 dakika boyunca dinlendirin. Gün içinde bu karışımı gargara olarak değerlendirebilir ya da sıcak bir şekilde içebilirsiniz.

TARÇINLI VE MAYDANOZLU GARGARA

Tarçının yanına eklediğimiz maydanoz, karaciğeri temizleyen ender bir yeşilliktir. Vücuttaki enfeksiyonlarla savaşan maydanoz vücutta bulunan klorofili temizler.

Malzemeler:
60 gram maydanoz yaprağı
1 adet çubuk tarçın
250 ml su

Hazırlanışı:
Tüm malzemeleri karıştırın ve bir cezve içinde kaynamaya bırakın. Su kaynamaya başladığında karışımı ocaktan alın ve süzün. 5 dakika dinlendirdikten sonra ılık bir şekilde içebilir ya da sadece gargara yapabilirsiniz.


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