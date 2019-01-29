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Ağız kokusuna hızlıca çözüm oluyorlar: 2 doğal gargara tarifi

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 29.01.2019 10:21 | Son Güncelleme

Yanlış ve kötü beslenme, ağız hijyenine dikkat etmeme gibi etmenler ağız kokusuna neden olur. Özellikle sigara kullanıyorsanız, dişinizi fırçalamanız bile size çözüm olmayacaktır. Ancak bahsedeceğimiz bu doğal yöntemden faydalanarak, taze ve ferah nefese kavuşabilirsiniz. İşte doğanın bize sunduğu kaynaklardan faydalanarak hazırladığımız gargara...

Ağız kokusuna hızlıca çözüm oluyorlar: 2 doğal gargara tarifi

Doğanın bizlere armağan ettiği şifalı otlardan, besinlerden, tohumlardan her zaman en doğru şekilde faydalanmaya çalışıyoruz. Ağız kokusuna çözüm için tarçından faydalanacağız bugün... Faydaları tıbben kanıtlanmış olan bu güzide baharat kötü nefes kokusuna karşı en etkili çözüm oluyor. İşte başrolde tarçının olduğu 3 nefes açıcı tarif.

Tarçın ve zencefilli gargara

tarçın çayı

1 adet çubuk tarçın
3 gram rendelenmiş taze zencefil
250 ml su

Suyu ocağa koyun ve kaynama noktasına gelince içine zencefil ve tarçını ilave edin.
5 dakika boyunca kaynamaya bırakın.
Ocaktan alın ve 10 dakika boyunca dinlendirin.
Gün içinde bu karışımı gargara olarak değerlendirebilir ya da sıcak bir şekilde içebilirsiniz.

Tarçın ve maydanozlu gargara

maydanız

Tarçının yanına eklediğimiz maydanoz, karaciğeri temizleyen ender bir yeşilliktir. Vücuttaki enfeksiyonlarla savaşan maydanoz vücutta bulunan klorofili temizler.

60 gram maydanoz yaprağı
1 adet çubuk tarçın
250 ml su

Tüm malzemeleri karıştırın ve bir cezve içinde kaynamaya bırakın.
Su kaynamaya başladığında karışımı ocaktan alın ve süzün.
5 dakika dinlendirdikten sonra ılık bir şekilde içebilir ya da sadece gargara yapabilirsiniz.


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