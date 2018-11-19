Ağız kokusunu yok edecek en etkili yöntemler

Dişlerinizi fırçalamanıza rağmen bir türlü ağız kokusundan kurtulamıyorsanız bu yöntemleri muhakkak denemelisiniz...

Faydasını anında gösteriyor! Yemekten hemen sonra peynir yerseniz...

Yemek yedikten sonra ağız kokusuyla mücadele ediyorsanız bir de bu yöntemleri denemelisiniz! İşinize çok yarayacağınıza eminiz!

1 / 7 Peynir Yemek yedikten sonra ağzınıza atacağınız bir parça peynir ağız ortamındaki asit düzeyini azaltır ve ağızda koku oluşumunun önüne geçer.

2 / 7 Elma, armut ve havuç Bu 3 besin içerdiği lif sayesinde tükürüğü temizler ve nefesi tazeler.

3 / 7 Limon Sade sodanın içine atacağınız limon dilimleri nefesinizi anında temizleyerek koku oluşumunun önüne geçecektir.

4 / 7 Maydanoz Çiğ olarak tüketeceğiniz birkaç dal maydanoz nefesinizi doğal olarak temizleyecektir.

5 / 7 Kahve Ağız boşluğunda yaşayan bakterilerin artıkları olan sülfürlü bileşikler kötü kokuya yol açar. Kahve çekirdeği çiğnemek ise sülfür bileşenlerini ortadan kaldırır. Yemeklerden sonra Türk Kahvesi içmek de kokuya karşı etkilidir.

6 / 7 Yoğurt Probiyotik açısından son derece zengin olan yoğurdu yemekten sonra bir kaşık yediğinizde ağız kokusundan eser kalmayacaktır. Sadece yoğurt değil probiyotik yönünden zengin olan tüm besinler aynı etkiyi yaratacaktır.