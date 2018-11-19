Ağız kokusunu yok edecek en etkili yöntemler

Dişlerinizi fırçalamanıza rağmen bir türlü ağız kokusundan kurtulamıyorsanız bu yöntemleri muhakkak denemelisiniz...
Faydasını anında gösteriyor! Yemekten hemen sonra peynir yerseniz...
Yemek yedikten sonra ağız kokusuyla mücadele ediyorsanız bir de bu yöntemleri denemelisiniz! İşinize çok yarayacağınıza eminiz!
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Peynir
Yemek yedikten sonra ağzınıza atacağınız bir parça peynir ağız ortamındaki asit düzeyini azaltır ve ağızda koku oluşumunun önüne geçer.
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Elma, armut ve havuç
Bu 3 besin içerdiği lif sayesinde tükürüğü temizler ve nefesi tazeler.
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Limon
Sade sodanın içine atacağınız limon dilimleri nefesinizi anında temizleyerek koku oluşumunun önüne geçecektir.
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Maydanoz
Çiğ olarak tüketeceğiniz birkaç dal maydanoz nefesinizi doğal olarak temizleyecektir.
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Kahve
Ağız boşluğunda yaşayan bakterilerin artıkları olan sülfürlü bileşikler kötü kokuya yol açar. Kahve çekirdeği çiğnemek ise sülfür bileşenlerini ortadan kaldırır. Yemeklerden sonra Türk Kahvesi içmek de kokuya karşı etkilidir.
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Yoğurt
Probiyotik açısından son derece zengin olan yoğurdu yemekten sonra bir kaşık yediğinizde ağız kokusundan eser kalmayacaktır. Sadece yoğurt değil probiyotik yönünden zengin olan tüm besinler aynı etkiyi yaratacaktır.
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Çinkolu sakız
Çinko içeren ürünler, ağız kokusuna ilaç gibidir. Yemek yedikten sonra çiğneyeceğiniz çinkolu sakızlar sizin kurtarıcınız olabilir. Diş fırçalarken de çinkolu diş macunlarından faydalanabilirsiniz.
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