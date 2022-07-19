YKS sonuçlarını öğrenen adaylar bölüm ve üniversite araştırmalarına hız verdi. 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr üzerinden yapılacak tercihlere az bir zaman kaldı. Adaylar kendilerine en uygun bölümü ve doğru üniversite tercihi konusunda dikkatliler. Hayalinde ağız ve diş sağlığı bölümü olan adaylar bölüm hakkında merak ettikleri sorulara yanıt arıyor. Peki Ağız ve Diş Sağlığı ne iş yapar? Ağız ve Diş Sağlığı bölümünden mezun olanlar hangi işlerde çalışır? İşte detaylar..

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI BÖLÜMÜ NEDİR?

Ağız ve Diş Sağlığı bir önlisans programıdır ve bölümün amacı çalışacakları diş hekiminin yanında verilen dolgu, diş teli gibi birçok ürünün hazırlanması görevini yerine getirecek kişileri yetiştirerek sektöre katkı vermeleri beklenmektedir. Ağız ve Diş Sağlığı bölümün tercih etmeyi düşünen öğrencilerde disiplinli, sorumluluk sahibi, soğukkanlı ve sağlık sektörüne karşı ilgili olması aranan başlıca özellikler arasındadır.

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI BÖLÜMÜ KAÇ YIL?

Ağız ve Diş Sağlığı bölümünde, 2 yıllık eğitim verilmektedir. Öğrencilerin mezun olabilmeleri için 120 AKTS haklarını doldurmaları ve üniversitelerinin mezuniyet koşullarını yerine getirmeleri gerekmektedir.

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI BÖLÜMÜ DERSLERİ NELERDİR?

Ağız ve Diş Sağlığı bölümü öğrencileri 4 dönemlik eğitim hayatları temel tıp bilimi ve anestezi üzerine birçok ders ile karşı karşıya geleceklerdir.

Ağız ve Diş Sağlığı bölümünü tercih listesinde bulunduran aday öğrenciler için;

Dental Anatomi ve Morfoloji,

Temel Mikrobiyoloji,

Ağız Diş Sağlığına Giriş,

Dental Maddeler ve Alet Bilgisi,

Ağız, Diş, Çene Hastalıkları Cerrahisi,

Sterilizasyon Esasları ve Yöntemleri,

Ağız, Diş, Çene Radyolojisi ve Korunma Yöntemleri,

Diş Hekimliği Klinik Yardımcılığı,

Koruyucu Diş Hekimliği,

Muayene Yönetimi ve Hasta Kayıt,

Başta olmak üzere, birçok dersten 2 yıl boyunca sorumlu olacaklardır. Bu dersleri başarılı bir şekilde bitirdikleri takdirde “Ağız ve Diş Sağlığı Önlisans Diplomasını’’ elde edeceklerdir.

Ağız ve Diş Sağlığı öğrencileri için DGS sınavı ile geçebilecekleri 4 yıllık lisans bölümü Sağlık Yönetimidir.

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MEZUNU NE İŞ YAPAR?

Ağız ve Diş Sağlığı bölümü mezunu bireyler diş hekimlerinin onlara verdiği dolgu, diş teli gibi birçok ürünün hazırlanması gibi birçok görevi başarılı bir şekilde yapmaları istenmektedir.

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MEZUNU NERELERDE ÇALIŞIR?

Ağız ve Diş Sağlığı mezunu kişilerin çalışmayı seçtiği başlıca yerler üniversite hastaneleri, özel hastaneler, eğitim ve araştırma hastaneleri, devlet hastaneleridir.

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