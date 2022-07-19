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  4. Ağız ve Diş Sağlığı ne iş yapar? Ağız ve Diş Sağlığı bölümünden mezun olanlar hangi işlerde çalışır?

Ağız ve Diş Sağlığı ne iş yapar? Ağız ve Diş Sağlığı bölümünden mezun olanlar hangi işlerde çalışır?

19.07.2022 12:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS sınav sonuçları 18 Temmuz itibariyle açıklandı. Sınav sonucunu öğrenen adaylar tercih yapmak için bölüm ve üniversite araştırmalarına devam ediyor. Ağız ve diş sağlığı bölümünü tercih etmek isteyen adaylar da "Ağız ve Diş Sağlığı ne iş yapar? Ağız ve Diş Sağlığı bölümünden mezun olanlar hangi işlerde çalışır?" sorularını araştırmaya devam ediyor. İşte ağız ve diş sağlığı bölümü mezunlarının yaptıkları işler..

Ağız ve Diş Sağlığı ne iş yapar? Ağız ve Diş Sağlığı bölümünden mezun olanlar hangi işlerde çalışır?

YKS sonuçlarını öğrenen adaylar bölüm ve üniversite araştırmalarına hız verdi. 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr üzerinden yapılacak tercihlere az bir zaman kaldı. Adaylar kendilerine en uygun bölümü ve doğru üniversite tercihi konusunda dikkatliler. Hayalinde ağız ve diş sağlığı bölümü olan adaylar bölüm hakkında merak ettikleri sorulara yanıt arıyor. Peki Ağız ve Diş Sağlığı ne iş yapar? Ağız ve Diş Sağlığı bölümünden mezun olanlar hangi işlerde çalışır? İşte detaylar..

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI BÖLÜMÜ NEDİR?

Ağız ve Diş Sağlığı bir önlisans programıdır ve bölümün amacı çalışacakları diş hekiminin yanında verilen dolgu, diş teli gibi birçok ürünün hazırlanması görevini yerine getirecek kişileri yetiştirerek sektöre katkı vermeleri beklenmektedir. Ağız ve Diş Sağlığı bölümün tercih etmeyi düşünen öğrencilerde disiplinli, sorumluluk sahibi, soğukkanlı ve sağlık sektörüne karşı ilgili olması aranan başlıca özellikler arasındadır.

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI BÖLÜMÜ KAÇ YIL?

Ağız ve Diş Sağlığı bölümünde, 2 yıllık eğitim verilmektedir. Öğrencilerin mezun olabilmeleri için 120 AKTS haklarını doldurmaları ve üniversitelerinin mezuniyet koşullarını yerine getirmeleri gerekmektedir.

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI BÖLÜMÜ DERSLERİ NELERDİR?

Ağız ve Diş Sağlığı bölümü öğrencileri 4 dönemlik eğitim hayatları temel tıp bilimi ve anestezi üzerine birçok ders ile karşı karşıya geleceklerdir.

Ağız ve Diş Sağlığı bölümünü tercih listesinde bulunduran aday öğrenciler için;

Dental Anatomi ve Morfoloji,
Temel Mikrobiyoloji,
Ağız Diş Sağlığına Giriş,
Dental Maddeler ve Alet Bilgisi,
Ağız, Diş, Çene Hastalıkları Cerrahisi,
Sterilizasyon Esasları ve Yöntemleri,
Ağız, Diş, Çene Radyolojisi ve Korunma Yöntemleri,
Diş Hekimliği Klinik Yardımcılığı,
Koruyucu Diş Hekimliği,
Muayene Yönetimi ve Hasta Kayıt,
Başta olmak üzere, birçok dersten 2 yıl boyunca sorumlu olacaklardır. Bu dersleri başarılı bir şekilde bitirdikleri takdirde “Ağız ve Diş Sağlığı Önlisans Diplomasını’’ elde edeceklerdir.

Ağız ve Diş Sağlığı öğrencileri için DGS sınavı ile geçebilecekleri 4 yıllık lisans bölümü Sağlık Yönetimidir.

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MEZUNU NE İŞ YAPAR?

Ağız ve Diş Sağlığı bölümü mezunu bireyler diş hekimlerinin onlara verdiği dolgu, diş teli gibi birçok ürünün hazırlanması gibi birçok görevi başarılı bir şekilde yapmaları istenmektedir.

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MEZUNU NERELERDE ÇALIŞIR?

Ağız ve Diş Sağlığı mezunu kişilerin çalışmayı seçtiği başlıca yerler üniversite hastaneleri, özel hastaneler, eğitim ve araştırma hastaneleri, devlet hastaneleridir.

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI TABAN PUANLARI

ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ağız ve Diş Sağlığı(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 300257 311.43102
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ağız ve Diş Sağlığı(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 322403 306.89602
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Ağız ve Diş Sağlığı(2 Yıllık) TYT 2021 - 338151 303.84745
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ağız ve Diş Sağlığı(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 371451 297.9325
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ağız ve Diş Sağlığı(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 391176 294.66995
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Devlet) Ağız ve Diş Sağlığı(2 Yıllık) TYT 2021 - 415700 290.88065
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA(İstanbul) (Devlet) Ağız ve Diş Sağlığı(2 Yıllık) TYT 2021 - 436854 287.77206
GAZİ ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Ağız ve Diş Sağlığı(2 Yıllık) TYT 2021 - 444004 286.76572
DİCLE ÜNİVERSİTESİ(Diyarbakır) (Devlet) Ağız ve Diş Sağlığı(2 Yıllık) TYT 2021 - 448357 286.15927
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ağız ve Diş Sağlığı(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 448632 286.12494
ANKARA ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Ağız ve Diş Sağlığı(2 Yıllık) TYT 2021 - 461058 284.39391
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ağız ve Diş Sağlığı(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 471855 282.94748
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ(Malatya) (Devlet) Ağız ve Diş Sağlığı(2 Yıllık) TYT 2021 - 477973 282.15715
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Ağız ve Diş Sağlığı(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 478803 282.04802
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ(Kayseri) (Devlet) Ağız ve Diş Sağlığı(2 Yıllık) TYT 2021 - 487807 280.89529
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Ağız ve Diş Sağlığı(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 489013 280.74127
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Ağız ve Diş Sağlığı(2 Yıllık) TYT 2021 - 501834 279.11859
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Ağız ve Diş Sağlığı(2 Yıllık) TYT 2021 - 506308 278.56742
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Ağız ve Diş Sağlığı(2 Yıllık) TYT 2021 - 516789 277.27387
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Devlet) Ağız ve Diş Sağlığı(2 Yıllık) TYT 2021 - 518640 277.06182
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Devlet) Ağız ve Diş Sağlığı(2 Yıllık) TYT 2021 - 519972 276.90047
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ağız ve Diş Sağlığı(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 520545 276.83209
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ağız ve Diş Sağlığı(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 521360 276.73438
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ağız ve Diş Sağlığı(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 523634 276.4708
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ağız ve Diş Sağlığı(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 525741 276.21769
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Ağız ve Diş Sağlığı(Ankara) (2 Yıllık) TYT 2021 - 528420 275.89607
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Vakıf) Ağız ve Diş Sağlığı(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 528705 275.86328
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ(Samsun) (Devlet) Ağız ve Diş Sağlığı(2 Yıllık) TYT 2021 - 530346 275.66533
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU(İzmir) (Vakıf) Ağız ve Diş Sağlığı(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 531124 275.57453
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ(Nevşehir) (Vakıf) Ağız ve Diş Sağlığı(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 533599 275.28166
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ağız ve Diş Sağlığı(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 534291 275.19862
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ağız ve Diş Sağlığı(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 535298 275.08474
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Vakıf) Ağız ve Diş Sağlığı(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 539126 274.64225
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ(Konya) (Devlet) Ağız ve Diş Sağlığı(2 Yıllık) TYT 2021 - 548403 273.59455
HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet) Ağız ve Diş Sağlığı(2 Yıllık) TYT 2021 - 555218 272.82115
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ(Antalya) (Vakıf) Ağız ve Diş Sağlığı(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 560413 272.23171
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Ağız ve Diş Sağlığı(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 562130 272.04334
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(Kocaeli) (Vakıf) Ağız ve Diş Sağlığı(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 566306 271.57937
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ağız ve Diş Sağlığı(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 569657 271.20669
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ağız ve Diş Sağlığı(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 570012 271.16599
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ağız ve Diş Sağlığı(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 570364 271.12496
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ(Bolu) (Devlet) Ağız ve Diş Sağlığı(2 Yıllık) TYT 2021 - 570821 271.08069
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ağız ve Diş Sağlığı(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 570968 271.06306
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ağız ve Diş Sağlığı(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 571666 270.99132
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ(Sakarya) (Devlet) Ağız ve Diş Sağlığı(2 Yıllık) TYT 2021 - 573033 270.83377
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ağız ve Diş Sağlığı(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 573395 270.79088
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ(Hatay) (Devlet) Ağız ve Diş Sağlığı(2 Yıllık) TYT 2021 - 576661 270.43995
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ(Isparta) (Devlet) Ağız ve Diş Sağlığı(2 Yıllık) TYT 2021 - 579691 270.11203
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ağız ve Diş Sağlığı(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 581166 269.95354
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ağız ve Diş Sağlığı(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 582914 269.76343
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ(Kırıkkale) (Devlet) Ağız ve Diş Sağlığı(2 Yıllık) TYT 2021 - 587698 269.2384
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ(Sivas) (Devlet) Ağız ve Diş Sağlığı(2 Yıllık) TYT 2021 - 588236 269.18043
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(Kocaeli) (Vakıf) Ağız ve Diş Sağlığı(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 598488 268.09902
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ağız ve Diş Sağlığı(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 598626 268.08416
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ağız ve Diş Sağlığı(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 601731 267.74506
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ(Tokat) (Devlet) Ağız ve Diş Sağlığı(2 Yıllık) TYT 2021 - 602140 267.70354
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ağız ve Diş Sağlığı(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 607069 267.20789
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ağız ve Diş Sağlığı(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 611442 266.74601
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ağız ve Diş Sağlığı(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 612180 266.67024
TOROS ÜNİVERSİTESİ(Mersin) (Vakıf) Ağız ve Diş Sağlığı(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 612285 266.659
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ(Bingöl) (Devlet) Ağız ve Diş Sağlığı(2 Yıllık) TYT 2021 - 613438 266.54648
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU(İstanbul) (Vakıf) Ağız ve Diş Sağlığı(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 616788 266.20264
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ağız ve Diş Sağlığı(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 617675 266.11344
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ(Burdur) (Devlet) Ağız ve Diş Sağlığı(2 Yıllık) TYT 2021 - 623214 265.54454
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ağız ve Diş Sağlığı(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 625315 265.33241
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ(Erzincan) (Devlet) Ağız ve Diş Sağlığı(2 Yıllık) TYT 2021 - 632991 264.55616
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ(Afyonkarahisar) (Devlet) Ağız ve Diş Sağlığı(2 Yıllık) TYT 2021 - 637285 264.12118
UŞAK ÜNİVERSİTESİ(Uşak) (Devlet) Ağız ve Diş Sağlığı(2 Yıllık) TYT 2021 - 643033 263.54784
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ(Edirne) (Devlet) Ağız ve Diş Sağlığı(2 Yıllık) TYT 2021 - 643914 263.46165
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ(Karaman) (Devlet) Ağız ve Diş Sağlığı(2 Yıllık) TYT 2021 - 644069 263.44646
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ağız ve Diş Sağlığı(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 649505 262.91021
İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU(İstanbul) (Vakıf) Ağız ve Diş Sağlığı(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 656024 262.29378
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ(Karabük) (Devlet) Ağız ve Diş Sağlığı(2 Yıllık) TYT 2021 - 657572 262.14084
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ağız ve Diş Sağlığı(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 659204 261.97905
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ağız ve Diş Sağlığı(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 665488 261.37906
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ağız ve Diş Sağlığı(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 667562 261.18498
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ(Kütahya) (Devlet) Ağız ve Diş Sağlığı(2 Yıllık) TYT 2021 - 669744 260.98482
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ağız ve Diş Sağlığı(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 669821 260.9771
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ(Zonguldak) (Devlet) Ağız ve Diş Sağlığı(2 Yıllık) TYT 2021 - 675119 260.47454
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ(Artvin) (Devlet) Ağız ve Diş Sağlığı(2 Yıllık) TYT 2021 - 675810 260.40489
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ağız ve Diş Sağlığı(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 677857 260.21048
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ağız ve Diş Sağlığı(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 691673 258.90792
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ağız ve Diş Sağlığı(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 705770 257.6286
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ağız ve Diş Sağlığı(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 707565 257.46712
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Ağız ve Diş Sağlığı(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 709492 257.29052
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ(Kırıkkale) (Devlet) Ağız ve Diş Sağlığı(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2021 - 712642 257.00911
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ(Karabük) (Devlet) Ağız ve Diş Sağlığı(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2021 - 735813 254.97256
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Ağız ve Diş Sağlığı(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 782308 250.97602
GİRNE ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Ağız ve Diş Sağlığı(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 849362 245.33139
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ağız ve Diş Sağlığı(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 998149 232.67368
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ağız ve Diş Sağlığı(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1175925 219.05915
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ağız ve Diş Sağlığı(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1176440 219.02273
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ağız ve Diş Sağlığı(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1196451 217.52526
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Ağız ve Diş Sağlığı(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1230721 214.97571
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Ağız ve Diş Sağlığı(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1248237 213.7135
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Ağız ve Diş Sağlığı(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1286598 210.99612
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ağız ve Diş Sağlığı(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1287715 210.91757
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Ağız ve Diş Sağlığı(%25 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1287791 210.9111
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ağız ve Diş Sağlığı(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1291721 210.64843
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ağız ve Diş Sağlığı(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1319585 208.7575
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Ağız ve Diş Sağlığı(%25 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1325048 208.39241
KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Ağız ve Diş Sağlığı(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1328594 208.15476
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ağız ve Diş Sağlığı(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1347611 206.88751
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ağız ve Diş Sağlığı(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1377797 204.92371
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ağız ve Diş Sağlığı(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1396268 203.71667
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ(Antalya) (Vakıf) Ağız ve Diş Sağlığı(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1445804 200.48698
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ağız ve Diş Sağlığı(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1474794 198.59486
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ağız ve Diş Sağlığı(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1485987 197.83704
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ağız ve Diş Sağlığı(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1493054 197.36193
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ağız ve Diş Sağlığı(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1495561 197.19552
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU(İstanbul) (Vakıf) Ağız ve Diş Sağlığı(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1502479 196.70714
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ağız ve Diş Sağlığı(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1542961 193.6613
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ağız ve Diş Sağlığı(%25 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1552115 192.88987
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ağız ve Diş Sağlığı(Ücretli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1595962 188.07664
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ağız ve Diş Sağlığı(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1606764 185.93281
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ(Nevşehir) (Vakıf) Ağız ve Diş Sağlığı(Ücretli) (2 Yıllık) TYT 2021 - - -
GİRNE ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Ağız ve Diş Sağlığı(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1371022 -
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ağız ve Diş Sağlığı(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1605712 -
ANKARA ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Ağız ve Diş Sağlığı(KKTC Uyruklu) (2 Yıllık) TYT 2021 - - -
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Vakıf) Ağız ve Diş Sağlığı(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1572817 -
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ağız ve Diş Sağlığı(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1615365 -
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ağız ve Diş Sağlığı(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1611448 -
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Ağız ve Diş Sağlığı(Ücretli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1480337 -
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Ağız ve Diş Sağlığı(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1439394 -
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Ağız ve Diş Sağlığı(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - - -
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ağız ve Diş Sağlığı(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1624444 -
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Ağız ve Diş Sağlığı(Ücretli) (2 Yıllık) TYT 2021 - - -
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ağız ve Diş Sağlığı(Ücretli) (2 Yıllık) TYT 2021 - - -
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ağız ve Diş Sağlığı(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1621382 -
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ağız ve Diş Sağlığı(%25 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1620066 -
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ağız ve Diş Sağlığı(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1614292 -
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ağız ve Diş Sağlığı(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1257816 -
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ağız ve Diş Sağlığı(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1603861 -
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ağız ve Diş Sağlığı(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1618556 -
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ağız ve Diş Sağlığı(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1627050 -
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ağız ve Diş Sağlığı(Ücretli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1603488 -
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ağız ve Diş Sağlığı(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1583765 -
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ağız ve Diş Sağlığı(Ücretli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1617222 -
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ağız ve Diş Sağlığı(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1414368 -
KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Ağız ve Diş Sağlığı(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1602284 -
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU(İstanbul) (Vakıf) Ağız ve Diş Sağlığı(Ücretli) (2 Yıllık) TYT 2021 - - -
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ağız ve Diş Sağlığı(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1620018 -
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ağız ve Diş Sağlığı(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1612360 -
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ağız ve Diş Sağlığı(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1581897 -
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU(İzmir) (Vakıf) Ağız ve Diş Sağlığı(%25 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1613693 -
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Vakıf) Ağız ve Diş Sağlığı(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1626151 -
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ(Nevşehir) (Vakıf) Ağız ve Diş Sağlığı(%25 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1597611 -
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Ağız ve Diş Sağlığı(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1526964 -
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(Kocaeli) (Vakıf) Ağız ve Diş Sağlığı(%25 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1622173 -
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ağız ve Diş Sağlığı(%25 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1596288 -
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(Kocaeli) (Vakıf) Ağız ve Diş Sağlığı(İÖ) (%25 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1533016 -
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ağız ve Diş Sağlığı(İÖ) (Ücretli) (2 Yıllık) TYT 2021 - - -
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ağız ve Diş Sağlığı(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1619174 -
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ağız ve Diş Sağlığı(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1624616 -
TOROS ÜNİVERSİTESİ(Mersin) (Vakıf) Ağız ve Diş Sağlığı(Ücretli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1621422 -
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ağız ve Diş Sağlığı(Ücretli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1590223 -
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Ağız ve Diş Sağlığı(İngilizce) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - - -
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Ağız ve Diş Sağlığı(İngilizce) (Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1604042 -
İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU(İstanbul) (Vakıf) Ağız ve Diş Sağlığı(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1568791 -
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Ağız ve Diş Sağlığı(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - - -
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