YKS sonuçlarını öğrenen adaylar bölüm ve üniversite araştırmalarına hız verdi. 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr üzerinden yapılacak tercihlere az bir zaman kaldı. Adaylar kendilerine en uygun bölümü ve doğru üniversite tercihi konusunda dikkatliler. Hayalinde ağız ve diş sağlığı bölümü olan adaylar bölüm hakkında merak ettikleri sorulara yanıt arıyor. Peki Ağız ve Diş Sağlığı ne iş yapar? Ağız ve Diş Sağlığı bölümünden mezun olanlar hangi işlerde çalışır? İşte detaylar..
Ağız ve Diş Sağlığı bir önlisans programıdır ve bölümün amacı çalışacakları diş hekiminin yanında verilen dolgu, diş teli gibi birçok ürünün hazırlanması görevini yerine getirecek kişileri yetiştirerek sektöre katkı vermeleri beklenmektedir. Ağız ve Diş Sağlığı bölümün tercih etmeyi düşünen öğrencilerde disiplinli, sorumluluk sahibi, soğukkanlı ve sağlık sektörüne karşı ilgili olması aranan başlıca özellikler arasındadır.
Ağız ve Diş Sağlığı bölümünde, 2 yıllık eğitim verilmektedir. Öğrencilerin mezun olabilmeleri için 120 AKTS haklarını doldurmaları ve üniversitelerinin mezuniyet koşullarını yerine getirmeleri gerekmektedir.
Ağız ve Diş Sağlığı bölümü öğrencileri 4 dönemlik eğitim hayatları temel tıp bilimi ve anestezi üzerine birçok ders ile karşı karşıya geleceklerdir.
Ağız ve Diş Sağlığı bölümünü tercih listesinde bulunduran aday öğrenciler için;
Dental Anatomi ve Morfoloji,
Temel Mikrobiyoloji,
Ağız Diş Sağlığına Giriş,
Dental Maddeler ve Alet Bilgisi,
Ağız, Diş, Çene Hastalıkları Cerrahisi,
Sterilizasyon Esasları ve Yöntemleri,
Ağız, Diş, Çene Radyolojisi ve Korunma Yöntemleri,
Diş Hekimliği Klinik Yardımcılığı,
Koruyucu Diş Hekimliği,
Muayene Yönetimi ve Hasta Kayıt,
Başta olmak üzere, birçok dersten 2 yıl boyunca sorumlu olacaklardır. Bu dersleri başarılı bir şekilde bitirdikleri takdirde “Ağız ve Diş Sağlığı Önlisans Diplomasını’’ elde edeceklerdir.
Ağız ve Diş Sağlığı öğrencileri için DGS sınavı ile geçebilecekleri 4 yıllık lisans bölümü Sağlık Yönetimidir.
Ağız ve Diş Sağlığı bölümü mezunu bireyler diş hekimlerinin onlara verdiği dolgu, diş teli gibi birçok ürünün hazırlanması gibi birçok görevi başarılı bir şekilde yapmaları istenmektedir.
Ağız ve Diş Sağlığı mezunu kişilerin çalışmayı seçtiği başlıca yerler üniversite hastaneleri, özel hastaneler, eğitim ve araştırma hastaneleri, devlet hastaneleridir.
|ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|300257
|311.43102
|BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|322403
|306.89602
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|Ağız ve Diş Sağlığı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|338151
|303.84745
|ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|371451
|297.9325
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|391176
|294.66995
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Devlet)
|Ağız ve Diş Sağlığı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|415700
|290.88065
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA(İstanbul) (Devlet)
|Ağız ve Diş Sağlığı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|436854
|287.77206
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|Ağız ve Diş Sağlığı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|444004
|286.76572
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ(Diyarbakır) (Devlet)
|Ağız ve Diş Sağlığı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|448357
|286.15927
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|448632
|286.12494
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|Ağız ve Diş Sağlığı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|461058
|284.39391
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|471855
|282.94748
|İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ(Malatya) (Devlet)
|Ağız ve Diş Sağlığı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|477973
|282.15715
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|478803
|282.04802
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ(Kayseri) (Devlet)
|Ağız ve Diş Sağlığı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|487807
|280.89529
|ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|489013
|280.74127
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet)
|Ağız ve Diş Sağlığı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|501834
|279.11859
|SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Ağız ve Diş Sağlığı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|506308
|278.56742
|ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|Ağız ve Diş Sağlığı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|516789
|277.27387
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Devlet)
|Ağız ve Diş Sağlığı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|518640
|277.06182
|İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Devlet)
|Ağız ve Diş Sağlığı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|519972
|276.90047
|ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|520545
|276.83209
|BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|521360
|276.73438
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|523634
|276.4708
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|525741
|276.21769
|SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Ağız ve Diş Sağlığı(Ankara) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|528420
|275.89607
|İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|528705
|275.86328
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ(Samsun) (Devlet)
|Ağız ve Diş Sağlığı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|530346
|275.66533
|İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU(İzmir) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|531124
|275.57453
|KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ(Nevşehir) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|533599
|275.28166
|İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|534291
|275.19862
|FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|535298
|275.08474
|AVRASYA ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|539126
|274.64225
|NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ(Konya) (Devlet)
|Ağız ve Diş Sağlığı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|548403
|273.59455
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet)
|Ağız ve Diş Sağlığı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|555218
|272.82115
|ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ(Antalya) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|560413
|272.23171
|LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|562130
|272.04334
|KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(Kocaeli) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|566306
|271.57937
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|569657
|271.20669
|İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|570012
|271.16599
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|570364
|271.12496
|BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ(Bolu) (Devlet)
|Ağız ve Diş Sağlığı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|570821
|271.08069
|İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|570968
|271.06306
|İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|571666
|270.99132
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ(Sakarya) (Devlet)
|Ağız ve Diş Sağlığı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|573033
|270.83377
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|573395
|270.79088
|HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ(Hatay) (Devlet)
|Ağız ve Diş Sağlığı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|576661
|270.43995
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ(Isparta) (Devlet)
|Ağız ve Diş Sağlığı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|579691
|270.11203
|İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|581166
|269.95354
|ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|582914
|269.76343
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ(Kırıkkale) (Devlet)
|Ağız ve Diş Sağlığı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|587698
|269.2384
|SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ(Sivas) (Devlet)
|Ağız ve Diş Sağlığı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|588236
|269.18043
|KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(Kocaeli) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|598488
|268.09902
|BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|598626
|268.08416
|ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|601731
|267.74506
|TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ(Tokat) (Devlet)
|Ağız ve Diş Sağlığı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|602140
|267.70354
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|607069
|267.20789
|İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|611442
|266.74601
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|612180
|266.67024
|TOROS ÜNİVERSİTESİ(Mersin) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|612285
|266.659
|BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ(Bingöl) (Devlet)
|Ağız ve Diş Sağlığı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|613438
|266.54648
|İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU(İstanbul) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|616788
|266.20264
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|617675
|266.11344
|BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ(Burdur) (Devlet)
|Ağız ve Diş Sağlığı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|623214
|265.54454
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|625315
|265.33241
|ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ(Erzincan) (Devlet)
|Ağız ve Diş Sağlığı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|632991
|264.55616
|AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ(Afyonkarahisar) (Devlet)
|Ağız ve Diş Sağlığı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|637285
|264.12118
|UŞAK ÜNİVERSİTESİ(Uşak) (Devlet)
|Ağız ve Diş Sağlığı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|643033
|263.54784
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ(Edirne) (Devlet)
|Ağız ve Diş Sağlığı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|643914
|263.46165
|KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ(Karaman) (Devlet)
|Ağız ve Diş Sağlığı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|644069
|263.44646
|İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|649505
|262.91021
|İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU(İstanbul) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|656024
|262.29378
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ(Karabük) (Devlet)
|Ağız ve Diş Sağlığı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|657572
|262.14084
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|659204
|261.97905
|BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|665488
|261.37906
|İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|667562
|261.18498
|KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ(Kütahya) (Devlet)
|Ağız ve Diş Sağlığı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|669744
|260.98482
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|669821
|260.9771
|ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ(Zonguldak) (Devlet)
|Ağız ve Diş Sağlığı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|675119
|260.47454
|ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ(Artvin) (Devlet)
|Ağız ve Diş Sağlığı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|675810
|260.40489
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|677857
|260.21048
|İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|691673
|258.90792
|İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|705770
|257.6286
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|707565
|257.46712
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Ağız ve Diş Sağlığı(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|709492
|257.29052
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ(Kırıkkale) (Devlet)
|Ağız ve Diş Sağlığı(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|712642
|257.00911
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ(Karabük) (Devlet)
|Ağız ve Diş Sağlığı(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|735813
|254.97256
|ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|782308
|250.97602
|GİRNE ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Ağız ve Diş Sağlığı(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|849362
|245.33139
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|998149
|232.67368
|BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1175925
|219.05915
|ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1176440
|219.02273
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1196451
|217.52526
|LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Ağız ve Diş Sağlığı(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1230721
|214.97571
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Ağız ve Diş Sağlığı(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1248237
|213.7135
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Ağız ve Diş Sağlığı(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1286598
|210.99612
|BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1287715
|210.91757
|LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı(%25 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1287791
|210.9111
|ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1291721
|210.64843
|FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1319585
|208.7575
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı(%25 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1325048
|208.39241
|KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Ağız ve Diş Sağlığı(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1328594
|208.15476
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1347611
|206.88751
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1377797
|204.92371
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1396268
|203.71667
|ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ(Antalya) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1445804
|200.48698
|İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1474794
|198.59486
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1485987
|197.83704
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1493054
|197.36193
|BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1495561
|197.19552
|İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU(İstanbul) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1502479
|196.70714
|ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1542961
|193.6613
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı(%25 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1552115
|192.88987
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı(Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1595962
|188.07664
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1606764
|185.93281
|KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ(Nevşehir) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı(Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|-
|-
|GİRNE ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Ağız ve Diş Sağlığı(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1371022
|-
|ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1605712
|-
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|Ağız ve Diş Sağlığı(KKTC Uyruklu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|-
|-
|AVRASYA ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1572817
|-
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1615365
|-
|BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1611448
|-
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Ağız ve Diş Sağlığı(Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1480337
|-
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Ağız ve Diş Sağlığı(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1439394
|-
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Ağız ve Diş Sağlığı(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|-
|-
|İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1624444
|-
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Ağız ve Diş Sağlığı(Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|-
|-
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı(Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|-
|-
|İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1621382
|-
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı(%25 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1620066
|-
|İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1614292
|-
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1257816
|-
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1603861
|-
|İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1618556
|-
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1627050
|-
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı(Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1603488
|-
|ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1583765
|-
|İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı(Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1617222
|-
|İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1414368
|-
|KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Ağız ve Diş Sağlığı(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1602284
|-
|İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU(İstanbul) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı(Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|-
|-
|İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1620018
|-
|İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1612360
|-
|İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1581897
|-
|İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU(İzmir) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı(%25 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1613693
|-
|İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1626151
|-
|KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ(Nevşehir) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı(%25 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1597611
|-
|LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Ağız ve Diş Sağlığı(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1526964
|-
|KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(Kocaeli) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı(%25 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1622173
|-
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı(%25 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1596288
|-
|KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(Kocaeli) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı(İÖ) (%25 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1533016
|-
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı(İÖ) (Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|-
|-
|İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1619174
|-
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1624616
|-
|TOROS ÜNİVERSİTESİ(Mersin) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı(Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1621422
|-
|ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı(Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1590223
|-
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Ağız ve Diş Sağlığı(İngilizce) (%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|-
|-
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Ağız ve Diş Sağlığı(İngilizce) (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1604042
|-
|İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU(İstanbul) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1568791
|-
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Ağız ve Diş Sağlığı(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|-
|-
|
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