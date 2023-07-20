AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI TABAN PUANLARI 2023: YKS ile özel ve kamu üniversiteleri Ağız ve Diş Sağlığı taban puanları, kontenjan ve başarı sıralamaları

Ağız ve Diş Sağlığı taban puanları 2023 ile ilgili sorgulamalar hız kazandı. TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 oturumda düzenlenen YKS'ye dair açıklama bugün yapıldı. ÖSYM Başkanı Ersoy, yaptığı açıklamada 2023-YKS tercih işlemlerinin 27 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde yapılacağını duyurdu. Öğrenciler hangi üniversite ve bölümü seçeceklerine karar verecekler; tercih süresinde ise taban puan, kontenjan ve başarı sıralamasını dikkate alacaklar. Ağız ve Diş Sağlığı taban puanları, kontenjan ve başarı sıralamaları araştırılıyor. İşte, Ağız ve Diş Sağlığı taban puanları ile ilgili detaylar...
Ağız ve Diş Sağlığı taban puanları 2023 yılı için henüz açıklanmadı. Üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları henüz belli olmadı. Bu yıla ait puanlar üniversite yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasından sonra belli olacak. ÖSYM'nin yayımlayacağı YKS tercih kılavuzunda 2 ve 4 yıllık bölümlerin en son alım yaptığı taban ve tavan puanlar bulunacak.
|Üniversite
|Bölüm Adı
|P.Türü
|Yıl
|Kontenjan
|Başarı Sırası
|Taban Puanı
|ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|317401
|365.04145
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|Ağız ve Diş Sağlığı(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|355337
|357.21651
|BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|365678
|355.25433
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|397132
|349.59488
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Devlet)
|Ağız ve Diş Sağlığı(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|430031
|344.09699
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA(İstanbul) (Devlet)
|Ağız ve Diş Sağlığı(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|438999
|342.66494
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|Ağız ve Diş Sağlığı(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|456444
|339.94586
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|Ağız ve Diş Sağlığı(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|472927
|337.4987
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ(Diyarbakır) (Devlet)
|Ağız ve Diş Sağlığı(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|488610
|335.22382
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|495465
|334.25017
|ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|496346
|334.12974
|ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ(Antalya) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|497719
|333.93678
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet)
|Ağız ve Diş Sağlığı(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|501565
|333.39809
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ(Van) (Devlet)
|Ağız ve Diş Sağlığı(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|504392
|333.00416
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ(Kayseri) (Devlet)
|Ağız ve Diş Sağlığı(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|508042
|332.49119
|ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|510987
|332.10007
|SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Ağız ve Diş Sağlığı(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|519450
|330.93317
|SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Ağız ve Diş Sağlığı(Ankara) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|519522
|330.9238
|İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Devlet)
|Ağız ve Diş Sağlığı(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|520551
|330.78028
|İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ(Malatya) (Devlet)
|Ağız ve Diş Sağlığı(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|520932
|330.72511
|ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|Ağız ve Diş Sağlığı(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|522543
|330.50829
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Devlet)
|Ağız ve Diş Sağlığı(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|532481
|329.16846
|İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|534804
|328.85868
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|535639
|328.7477
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ(Samsun) (Devlet)
|Ağız ve Diş Sağlığı(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|536852
|328.59078
|LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|537837
|328.46607
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|548152
|327.13562
|BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|553451
|326.44936
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ(Sakarya) (Devlet)
|Ağız ve Diş Sağlığı(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|556950
|326.00472
|NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ(Konya) (Devlet)
|Ağız ve Diş Sağlığı(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|579080
|323.25083
|ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|585345
|322.50019
|İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|587591
|322.23139
|BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ(Bolu) (Devlet)
|Ağız ve Diş Sağlığı(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|591132
|321.79483
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|597218
|321.06433
|SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ(Sivas) (Devlet)
|Ağız ve Diş Sağlığı(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|597416
|321.03977
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet)
|Ağız ve Diş Sağlığı(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|599272
|320.82224
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ(Isparta) (Devlet)
|Ağız ve Diş Sağlığı(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|602658
|320.42615
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|603943
|320.27635
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|605646
|320.07857
|HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ(Hatay) (Devlet)
|Ağız ve Diş Sağlığı(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|612612
|319.27634
|İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU(İzmir) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|614572
|319.0512
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|619434
|318.49252
|KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(Kocaeli) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|624382
|317.92141
|İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|625795
|317.76127
|TOROS ÜNİVERSİTESİ(Mersin) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|627498
|317.57347
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ(Kırıkkale) (Devlet)
|Ağız ve Diş Sağlığı(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|629858
|317.30956
|KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ(Nevşehir) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|632757
|316.997
|İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|634350
|316.81906
|KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ(Karaman) (Devlet)
|Ağız ve Diş Sağlığı(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|647147
|315.4035
|TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ(Tokat) (Devlet)
|Ağız ve Diş Sağlığı(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|647417
|315.37064
|FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|657632
|314.26905
|İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|657947
|314.23516
|AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ(Afyonkarahisar) (Devlet)
|Ağız ve Diş Sağlığı(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|661772
|313.81716
|BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ(Burdur) (Devlet)
|Ağız ve Diş Sağlığı(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|663395
|313.64557
|BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ(Bingöl) (Devlet)
|Ağız ve Diş Sağlığı(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|663620
|313.62325
|ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|665565
|313.41719
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ(Edirne) (Devlet)
|Ağız ve Diş Sağlığı(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|667116
|313.24805
|İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|668544
|313.0895
|İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|669162
|313.02304
|İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|670515
|312.86804
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|670860
|312.83234
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|673719
|312.52131
|İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU(İstanbul) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|677357
|312.13369
|KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ(Kütahya) (Devlet)
|Ağız ve Diş Sağlığı(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|678780
|311.98513
|ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ(Erzincan) (Devlet)
|Ağız ve Diş Sağlığı(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|682338
|311.60795
|UŞAK ÜNİVERSİTESİ(Uşak) (Devlet)
|Ağız ve Diş Sağlığı(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|685022
|311.32191
|ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ(Zonguldak) (Devlet)
|Ağız ve Diş Sağlığı(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|685522
|311.27344
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ(Karabük) (Devlet)
|Ağız ve Diş Sağlığı(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|692031
|310.58796
|İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|693232
|310.45875
|KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(Kocaeli) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|709272
|308.81118
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|709693
|308.76863
|ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|710860
|308.64401
|BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|713554
|308.36911
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|714006
|308.32292
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|720425
|307.68513
|ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ(Artvin) (Devlet)
|Ağız ve Diş Sağlığı(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|730667
|306.66314
|IĞDIR ÜNİVERSİTESİ(Iğdır) (Devlet)
|Ağız ve Diş Sağlığı(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|741569
|305.59021
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|741576
|305.58986
|İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU(İstanbul) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|755683
|304.23599
|AVRASYA ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|761377
|303.69994
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|762154
|303.62433
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|771012
|302.78389
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ(Kırıkkale) (Devlet)
|Ağız ve Diş Sağlığı(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|771078
|302.77711
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ(Karabük) (Devlet)
|Ağız ve Diş Sağlığı(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|776852
|302.22555
|İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|790909
|300.90841
|ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|832017
|297.12768
|GİRNE ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Ağız ve Diş Sağlığı(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|921453
|289.45718
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|985492
|284.3109
|BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|1014632
|282.06328
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı(İÖ) (Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|1081076
|277.13428
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|1084629
|276.87958
|ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|1108808
|275.13784
|BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|1143552
|272.71331
|LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı(%25 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|1174231
|270.60491
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|1178640
|270.30036
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı(Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|1250821
|265.54325
|ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ(Antalya) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|1265912
|264.57264
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Ağız ve Diş Sağlığı(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|1266040
|264.56488
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Ağız ve Diş Sağlığı(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|1281341
|263.59161
|KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Ağız ve Diş Sağlığı(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|1288280
|263.15434
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|1288576
|263.13404
|ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|1298323
|262.52608
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|Ağız ve Diş Sağlığı(KKTC Uyruklu) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|1312359
|261.65601
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|1315162
|261.48393
|İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|1350770
|259.31358
|İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|1367599
|258.30151
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|1375506
|257.82697
|LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Ağız ve Diş Sağlığı(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|1395456
|256.64823
|BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|1448091
|253.61161
|ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|1454166
|253.26339
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|1481036
|251.75119
|ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|1483794
|251.5945
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|1496872
|250.86793
|İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|1500941
|250.64695
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|1519620
|249.6238
|TOROS ÜNİVERSİTESİ(Mersin) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı(Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|1531173
|248.99437
|İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU(İstanbul) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı(Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|1531861
|248.95769
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Ağız ve Diş Sağlığı(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|1532467
|248.92341
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı(%25 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|1562343
|247.31852
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|1602039
|245.24582
|İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU(İzmir) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı(%25 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|1604524
|245.11945
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|1645991
|242.98838
|AVRASYA ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|1650193
|242.77685
|İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU(İstanbul) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|1662744
|242.14512
|KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ(Nevşehir) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı(Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|1718687
|239.36224
|İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı(Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|1720351
|239.27942
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Ağız ve Diş Sağlığı(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|1748800
|237.91827
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|1750599
|237.83123
|İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU(İstanbul) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|1752075
|237.75745
|İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|1794250
|235.75233
|İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|1813921
|234.83761
|İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı(Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|1899090
|230.9667
|İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|1900504
|230.9026
|ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı(Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|1900537
|230.90103
|İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|1948628
|228.79479
|İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|1949159
|228.77321
|FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|1960845
|228.27211
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|1992496
|226.91987
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı(Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|2103779
|222.27434
|ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|2181214
|219.141
|İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|2189383
|218.80735
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|2191687
|218.71647
|İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|2233720
|217.01089
|KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ(Nevşehir) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı(%25 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|2244103
|216.58894
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|2291835
|214.67595
|İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|2316439
|213.69642
|LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Ağız ve Diş Sağlığı(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|2317487
|213.65382
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Ağız ve Diş Sağlığı(Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|2389370
|210.78975
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Ağız ve Diş Sağlığı(İngilizce) (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|2449248
|208.34641
|İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı(Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|2459619
|207.92247
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Ağız ve Diş Sağlığı(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|2849232
|185.59572
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Ağız ve Diş Sağlığı(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|-
|-
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Ağız ve Diş Sağlığı(Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|-
|-
|GİRNE ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Ağız ve Diş Sağlığı(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|-
|-
|İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|-
|-
|KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Ağız ve Diş Sağlığı(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|-
|-
|KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(Kocaeli) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı(İÖ) (%25 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|-
|-
|KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(Kocaeli) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı(%25 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|-
|-
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Ağız ve Diş Sağlığı(İngilizce) (%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|-
|-
ÖSYM Başkanı Ersoy, 2023-YKS tercih işlemlerinin 27 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde yapılacağını duyurdu.
YKS tercihleri için adaylar kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin internet sitesinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle işlem yapacak.
Geçtiğimiz sene başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmamıştı. Geçen sene, ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacağı aktarılmıştı. Adaylar, erişime açılan YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'na ÖSYM'nin internet sitesinden erişebilmişti.