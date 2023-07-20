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  4. AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI TABAN PUANLARI 2023: YKS ile özel ve kamu üniversiteleri Ağız ve Diş Sağlığı taban puanları, kontenjan ve başarı sıralamaları

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI TABAN PUANLARI 2023: YKS ile özel ve kamu üniversiteleri Ağız ve Diş Sağlığı taban puanları, kontenjan ve başarı sıralamaları

20.07.2023 09:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ağız ve Diş Sağlığı taban puanları 2023 arama motorlarında sorgulanıyor. YKS sonuçları açıklandı. ÖSYM Başkanı Ersoy, 2023-YKS tercih işlemlerinin 27 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde yapılacağını duyurdu. Ağız ve Diş Sağlığı taban puanları ve başarı sıralamaları birçok öğrenci tarafından merak konusu oldu. İşte, Ağız ve Diş Sağlığı taban puanları, kontenjan ve başarı sıralamaları ile ilgili detaylar...

Ağız ve Diş Sağlığı taban puanları 2023 ile ilgili sorgulamalar hız kazandı. TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 oturumda düzenlenen YKS'ye dair açıklama bugün yapıldı. ÖSYM Başkanı Ersoy, yaptığı açıklamada 2023-YKS tercih işlemlerinin 27 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde yapılacağını duyurdu. Öğrenciler hangi üniversite ve bölümü seçeceklerine karar verecekler; tercih süresinde ise taban puan, kontenjan ve başarı sıralamasını dikkate alacaklar. Ağız ve Diş Sağlığı taban puanları, kontenjan ve başarı sıralamaları araştırılıyor. İşte, Ağız ve Diş Sağlığı taban puanları ile ilgili detaylar...

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

Ağız ve Diş Sağlığı taban puanları 2023 yılı için henüz açıklanmadı. Üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları henüz belli olmadı. Bu yıla ait puanlar üniversite yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasından sonra belli olacak. ÖSYM'nin yayımlayacağı YKS tercih kılavuzunda 2 ve 4 yıllık bölümlerin en son alım yaptığı taban ve tavan puanlar bulunacak.

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI TABAN PUANLARI 2022

Üniversite Bölüm Adı P.Türü Yıl Kontenjan Başarı Sırası Taban Puanı
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ağız ve Diş Sağlığı(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2022 - 317401 365.04145
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Ağız ve Diş Sağlığı(2 Yıllık) TYT 2022 - 355337 357.21651
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ağız ve Diş Sağlığı(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2022 - 365678 355.25433
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ağız ve Diş Sağlığı(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2022 - 397132 349.59488
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Devlet) Ağız ve Diş Sağlığı(2 Yıllık) TYT 2022 - 430031 344.09699
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA(İstanbul) (Devlet) Ağız ve Diş Sağlığı(2 Yıllık) TYT 2022 - 438999 342.66494
GAZİ ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Ağız ve Diş Sağlığı(2 Yıllık) TYT 2022 - 456444 339.94586
ANKARA ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Ağız ve Diş Sağlığı(2 Yıllık) TYT 2022 - 472927 337.4987
DİCLE ÜNİVERSİTESİ(Diyarbakır) (Devlet) Ağız ve Diş Sağlığı(2 Yıllık) TYT 2022 - 488610 335.22382
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ağız ve Diş Sağlığı(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2022 - 495465 334.25017
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ağız ve Diş Sağlığı(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) TYT 2022 - 496346 334.12974
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ(Antalya) (Vakıf) Ağız ve Diş Sağlığı(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2022 - 497719 333.93678
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Ağız ve Diş Sağlığı(2 Yıllık) TYT 2022 - 501565 333.39809
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ(Van) (Devlet) Ağız ve Diş Sağlığı(2 Yıllık) TYT 2022 - 504392 333.00416
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ(Kayseri) (Devlet) Ağız ve Diş Sağlığı(2 Yıllık) TYT 2022 - 508042 332.49119
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Ağız ve Diş Sağlığı(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2022 - 510987 332.10007
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Ağız ve Diş Sağlığı(2 Yıllık) TYT 2022 - 519450 330.93317
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Ağız ve Diş Sağlığı(Ankara) (2 Yıllık) TYT 2022 - 519522 330.9238
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Devlet) Ağız ve Diş Sağlığı(2 Yıllık) TYT 2022 - 520551 330.78028
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ(Malatya) (Devlet) Ağız ve Diş Sağlığı(2 Yıllık) TYT 2022 - 520932 330.72511
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Ağız ve Diş Sağlığı(2 Yıllık) TYT 2022 - 522543 330.50829
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Devlet) Ağız ve Diş Sağlığı(2 Yıllık) TYT 2022 - 532481 329.16846
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Vakıf) Ağız ve Diş Sağlığı(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2022 - 534804 328.85868
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Ağız ve Diş Sağlığı(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2022 - 535639 328.7477
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ(Samsun) (Devlet) Ağız ve Diş Sağlığı(2 Yıllık) TYT 2022 - 536852 328.59078
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Ağız ve Diş Sağlığı(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2022 - 537837 328.46607
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ağız ve Diş Sağlığı(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2022 - 548152 327.13562
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ağız ve Diş Sağlığı(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2022 - 553451 326.44936
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ(Sakarya) (Devlet) Ağız ve Diş Sağlığı(2 Yıllık) TYT 2022 - 556950 326.00472
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ(Konya) (Devlet) Ağız ve Diş Sağlığı(2 Yıllık) TYT 2022 - 579080 323.25083
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ağız ve Diş Sağlığı(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2022 - 585345 322.50019
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ağız ve Diş Sağlığı(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2022 - 587591 322.23139
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ(Bolu) (Devlet) Ağız ve Diş Sağlığı(2 Yıllık) TYT 2022 - 591132 321.79483
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ağız ve Diş Sağlığı(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2022 - 597218 321.06433
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ(Sivas) (Devlet) Ağız ve Diş Sağlığı(2 Yıllık) TYT 2022 - 597416 321.03977
HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet) Ağız ve Diş Sağlığı(2 Yıllık) TYT 2022 - 599272 320.82224
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ(Isparta) (Devlet) Ağız ve Diş Sağlığı(2 Yıllık) TYT 2022 - 602658 320.42615
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ağız ve Diş Sağlığı(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2022 - 603943 320.27635
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ağız ve Diş Sağlığı(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2022 - 605646 320.07857
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ(Hatay) (Devlet) Ağız ve Diş Sağlığı(2 Yıllık) TYT 2022 - 612612 319.27634
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU(İzmir) (Vakıf) Ağız ve Diş Sağlığı(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2022 - 614572 319.0512
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ağız ve Diş Sağlığı(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2022 - 619434 318.49252
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(Kocaeli) (Vakıf) Ağız ve Diş Sağlığı(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2022 - 624382 317.92141
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ağız ve Diş Sağlığı(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) TYT 2022 - 625795 317.76127
TOROS ÜNİVERSİTESİ(Mersin) (Vakıf) Ağız ve Diş Sağlığı(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2022 - 627498 317.57347
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ(Kırıkkale) (Devlet) Ağız ve Diş Sağlığı(2 Yıllık) TYT 2022 - 629858 317.30956
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ(Nevşehir) (Vakıf) Ağız ve Diş Sağlığı(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2022 - 632757 316.997
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ağız ve Diş Sağlığı(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2022 - 634350 316.81906
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ(Karaman) (Devlet) Ağız ve Diş Sağlığı(2 Yıllık) TYT 2022 - 647147 315.4035
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ(Tokat) (Devlet) Ağız ve Diş Sağlığı(2 Yıllık) TYT 2022 - 647417 315.37064
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ağız ve Diş Sağlığı(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2022 - 657632 314.26905
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ağız ve Diş Sağlığı(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2022 - 657947 314.23516
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ(Afyonkarahisar) (Devlet) Ağız ve Diş Sağlığı(2 Yıllık) TYT 2022 - 661772 313.81716
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ(Burdur) (Devlet) Ağız ve Diş Sağlığı(2 Yıllık) TYT 2022 - 663395 313.64557
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ(Bingöl) (Devlet) Ağız ve Diş Sağlığı(2 Yıllık) TYT 2022 - 663620 313.62325
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ağız ve Diş Sağlığı(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2022 - 665565 313.41719
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ(Edirne) (Devlet) Ağız ve Diş Sağlığı(2 Yıllık) TYT 2022 - 667116 313.24805
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ağız ve Diş Sağlığı(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2022 - 668544 313.0895
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ağız ve Diş Sağlığı(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2022 - 669162 313.02304
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ağız ve Diş Sağlığı(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2022 - 670515 312.86804
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ağız ve Diş Sağlığı(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2022 - 670860 312.83234
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ağız ve Diş Sağlığı(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2022 - 673719 312.52131
İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU(İstanbul) (Vakıf) Ağız ve Diş Sağlığı(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2022 - 677357 312.13369
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ(Kütahya) (Devlet) Ağız ve Diş Sağlığı(2 Yıllık) TYT 2022 - 678780 311.98513
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ(Erzincan) (Devlet) Ağız ve Diş Sağlığı(2 Yıllık) TYT 2022 - 682338 311.60795
UŞAK ÜNİVERSİTESİ(Uşak) (Devlet) Ağız ve Diş Sağlığı(2 Yıllık) TYT 2022 - 685022 311.32191
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ(Zonguldak) (Devlet) Ağız ve Diş Sağlığı(2 Yıllık) TYT 2022 - 685522 311.27344
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ(Karabük) (Devlet) Ağız ve Diş Sağlığı(2 Yıllık) TYT 2022 - 692031 310.58796
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ağız ve Diş Sağlığı(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2022 - 693232 310.45875
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(Kocaeli) (Vakıf) Ağız ve Diş Sağlığı(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) TYT 2022 - 709272 308.81118
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ağız ve Diş Sağlığı(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) TYT 2022 - 709693 308.76863
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ağız ve Diş Sağlığı(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) TYT 2022 - 710860 308.64401
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ağız ve Diş Sağlığı(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) TYT 2022 - 713554 308.36911
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ağız ve Diş Sağlığı(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2022 - 714006 308.32292
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ağız ve Diş Sağlığı(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) TYT 2022 - 720425 307.68513
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ(Artvin) (Devlet) Ağız ve Diş Sağlığı(2 Yıllık) TYT 2022 - 730667 306.66314
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ(Iğdır) (Devlet) Ağız ve Diş Sağlığı(2 Yıllık) TYT 2022 - 741569 305.59021
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ağız ve Diş Sağlığı(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) TYT 2022 - 741576 305.58986
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU(İstanbul) (Vakıf) Ağız ve Diş Sağlığı(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2022 - 755683 304.23599
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Vakıf) Ağız ve Diş Sağlığı(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2022 - 761377 303.69994
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ağız ve Diş Sağlığı(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) TYT 2022 - 762154 303.62433
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ağız ve Diş Sağlığı(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) TYT 2022 - 771012 302.78389
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ(Kırıkkale) (Devlet) Ağız ve Diş Sağlığı(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2022 - 771078 302.77711
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ(Karabük) (Devlet) Ağız ve Diş Sağlığı(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2022 - 776852 302.22555
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ağız ve Diş Sağlığı(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) TYT 2022 - 790909 300.90841
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Ağız ve Diş Sağlığı(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2022 - 832017 297.12768
GİRNE ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Ağız ve Diş Sağlığı(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2022 - 921453 289.45718
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ağız ve Diş Sağlığı(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2022 - 985492 284.3109
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ağız ve Diş Sağlığı(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2022 - 1014632 282.06328
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ağız ve Diş Sağlığı(İÖ) (Ücretli) (2 Yıllık) TYT 2022 - 1081076 277.13428
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ağız ve Diş Sağlığı(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2022 - 1084629 276.87958
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ağız ve Diş Sağlığı(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2022 - 1108808 275.13784
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ağız ve Diş Sağlığı(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2022 - 1143552 272.71331
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Ağız ve Diş Sağlığı(%25 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2022 - 1174231 270.60491
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Ağız ve Diş Sağlığı(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2022 - 1178640 270.30036
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ağız ve Diş Sağlığı(Ücretli) (2 Yıllık) TYT 2022 - 1250821 265.54325
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ(Antalya) (Vakıf) Ağız ve Diş Sağlığı(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2022 - 1265912 264.57264
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Ağız ve Diş Sağlığı(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2022 - 1266040 264.56488
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Ağız ve Diş Sağlığı(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2022 - 1281341 263.59161
KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Ağız ve Diş Sağlığı(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2022 - 1288280 263.15434
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ağız ve Diş Sağlığı(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2022 - 1288576 263.13404
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ağız ve Diş Sağlığı(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2022 - 1298323 262.52608
ANKARA ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Ağız ve Diş Sağlığı(KKTC Uyruklu) (2 Yıllık) TYT 2022 - 1312359 261.65601
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ağız ve Diş Sağlığı(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2022 - 1315162 261.48393
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Vakıf) Ağız ve Diş Sağlığı(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2022 - 1350770 259.31358
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ağız ve Diş Sağlığı(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2022 - 1367599 258.30151
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ağız ve Diş Sağlığı(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2022 - 1375506 257.82697
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Ağız ve Diş Sağlığı(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2022 - 1395456 256.64823
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ağız ve Diş Sağlığı(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2022 - 1448091 253.61161
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ağız ve Diş Sağlığı(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2022 - 1454166 253.26339
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ağız ve Diş Sağlığı(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2022 - 1481036 251.75119
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ağız ve Diş Sağlığı(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2022 - 1483794 251.5945
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ağız ve Diş Sağlığı(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2022 - 1496872 250.86793
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ağız ve Diş Sağlığı(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2022 - 1500941 250.64695
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ağız ve Diş Sağlığı(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2022 - 1519620 249.6238
TOROS ÜNİVERSİTESİ(Mersin) (Vakıf) Ağız ve Diş Sağlığı(Ücretli) (2 Yıllık) TYT 2022 - 1531173 248.99437
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU(İstanbul) (Vakıf) Ağız ve Diş Sağlığı(Ücretli) (2 Yıllık) TYT 2022 - 1531861 248.95769
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Ağız ve Diş Sağlığı(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2022 - 1532467 248.92341
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ağız ve Diş Sağlığı(%25 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2022 - 1562343 247.31852
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ağız ve Diş Sağlığı(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2022 - 1602039 245.24582
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU(İzmir) (Vakıf) Ağız ve Diş Sağlığı(%25 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2022 - 1604524 245.11945
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ağız ve Diş Sağlığı(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2022 - 1645991 242.98838
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Vakıf) Ağız ve Diş Sağlığı(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2022 - 1650193 242.77685
İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU(İstanbul) (Vakıf) Ağız ve Diş Sağlığı(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2022 - 1662744 242.14512
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ(Nevşehir) (Vakıf) Ağız ve Diş Sağlığı(Ücretli) (2 Yıllık) TYT 2022 - 1718687 239.36224
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ağız ve Diş Sağlığı(Ücretli) (2 Yıllık) TYT 2022 - 1720351 239.27942
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Ağız ve Diş Sağlığı(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2022 - 1748800 237.91827
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ağız ve Diş Sağlığı(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2022 - 1750599 237.83123
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU(İstanbul) (Vakıf) Ağız ve Diş Sağlığı(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2022 - 1752075 237.75745
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ağız ve Diş Sağlığı(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2022 - 1794250 235.75233
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ağız ve Diş Sağlığı(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2022 - 1813921 234.83761
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ağız ve Diş Sağlığı(Ücretli) (2 Yıllık) TYT 2022 - 1899090 230.9667
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ağız ve Diş Sağlığı(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2022 - 1900504 230.9026
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ağız ve Diş Sağlığı(Ücretli) (2 Yıllık) TYT 2022 - 1900537 230.90103
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ağız ve Diş Sağlığı(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2022 - 1948628 228.79479
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ağız ve Diş Sağlığı(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2022 - 1949159 228.77321
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ağız ve Diş Sağlığı(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2022 - 1960845 228.27211
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ağız ve Diş Sağlığı(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2022 - 1992496 226.91987
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ağız ve Diş Sağlığı(Ücretli) (2 Yıllık) TYT 2022 - 2103779 222.27434
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ağız ve Diş Sağlığı(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2022 - 2181214 219.141
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ağız ve Diş Sağlığı(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2022 - 2189383 218.80735
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ağız ve Diş Sağlığı(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2022 - 2191687 218.71647
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ağız ve Diş Sağlığı(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2022 - 2233720 217.01089
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ(Nevşehir) (Vakıf) Ağız ve Diş Sağlığı(%25 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2022 - 2244103 216.58894
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ağız ve Diş Sağlığı(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2022 - 2291835 214.67595
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ağız ve Diş Sağlığı(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2022 - 2316439 213.69642
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Ağız ve Diş Sağlığı(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2022 - 2317487 213.65382
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Ağız ve Diş Sağlığı(Ücretli) (2 Yıllık) TYT 2022 - 2389370 210.78975
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Ağız ve Diş Sağlığı(İngilizce) (Burslu) (2 Yıllık) TYT 2022 - 2449248 208.34641
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ağız ve Diş Sağlığı(Ücretli) (2 Yıllık) TYT 2022 - 2459619 207.92247
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Ağız ve Diş Sağlığı(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2022 - 2849232 185.59572
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Ağız ve Diş Sağlığı(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2022 - - -
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Ağız ve Diş Sağlığı(Ücretli) (2 Yıllık) TYT 2022 - - -
GİRNE ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Ağız ve Diş Sağlığı(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2022 - - -
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ağız ve Diş Sağlığı(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2022 - - -
KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Ağız ve Diş Sağlığı(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2022 - - -
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(Kocaeli) (Vakıf) Ağız ve Diş Sağlığı(İÖ) (%25 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2022 - - -
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(Kocaeli) (Vakıf) Ağız ve Diş Sağlığı(%25 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2022 - - -
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Ağız ve Diş Sağlığı(İngilizce) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2022 - - -

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ÖSYM Başkanı Ersoy, 2023-YKS tercih işlemlerinin 27 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde yapılacağını duyurdu.

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YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

YKS tercihleri için adaylar kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin internet sitesinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle işlem yapacak.

Geçtiğimiz sene başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmamıştı. Geçen sene, ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacağı aktarılmıştı. Adaylar, erişime açılan YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'na ÖSYM'nin internet sitesinden erişebilmişti.

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YKS sonuçları açıklandı! ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy'dan açıklamaYKS sonuçları açıklandı! ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy'dan açıklama
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