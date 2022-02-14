Ağızda dağılan kıvamıyla kendine hayran bırakacak bisküvili tavuk göğüsü tarifi

Tavuk göğsü tatlısına yepyeni bir bakış: Bisküvili tavuk göğsü tarifi

Sütlü tatlılara çok daha farklı bir boyut kazandıran bisküvili tavuk göğsünün tarifini sizlerle paylaşmak istiyoruz. Tavuk göğsü tatlısının tamamen bir muhallebi fonksiyonuyla kullanıldığı, bisküviyle daha da bir lezzet kazanan bisküvili tavuk göğsü hem çocuklarınızın hem misafirlerinizin kalbini çalacak cinsten! Oldukça az malzemeyle koca bir tepsi dolusu tatlı yapmak ve afiyetle tüketmek isteyenlerin ilk tercihleri arasında yer alacak bu tarifi kaçırmayın.

BİSKÜVİLİ TAVUK GÖĞSÜ TARİFİ

MALZEMELER

1 litre süt

1 su bardağı toz şeker

5 çorba kaşığı tereyağı

1 su bardağı un

1 paket vanilya

Yarım paket kakaolu bisküvi

Yarım paket sade bisküvi

SÜSLEMEK İÇİN

Tarçın ya da rendelenmiş çikolata

HAZIRLANIŞI