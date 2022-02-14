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Ağızda dağılan kıvamıyla kendine hayran bırakacak bisküvili tavuk göğüsü tarifi

14.02.2022 17:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk mutfağına özgü büyük küçük severek tüketilen sütlü tatlılardan biri hiç şüphesiz tavuk göğsü! Her ne kadar orijinal tarifinde gerçek tavuk göğsü kullanılsa da çok daha pratik yolla yapılabilen yalancı tavuk göğsü, hız ve pratik bir lezzet için oldukça ideal bir tatlı. Kavrulmuş un sayesinde de gerçeğini aratmıyor.

Ağızda dağılan kıvamıyla kendine hayran bırakacak bisküvili tavuk göğüsü tarifi

Tavuk göğsü tatlısına yepyeni bir bakış: Bisküvili tavuk göğsü tarifi

Sütlü tatlılara çok daha farklı bir boyut kazandıran bisküvili tavuk göğsünün tarifini sizlerle paylaşmak istiyoruz. Tavuk göğsü tatlısının tamamen bir muhallebi fonksiyonuyla kullanıldığı, bisküviyle daha da bir lezzet kazanan bisküvili tavuk göğsü hem çocuklarınızın hem misafirlerinizin kalbini çalacak cinsten! Oldukça az malzemeyle koca bir tepsi dolusu tatlı yapmak ve afiyetle tüketmek isteyenlerin ilk tercihleri arasında yer alacak bu tarifi kaçırmayın.

BİSKÜVİLİ TAVUK GÖĞSÜ TARİFİ

MALZEMELER

  • 1 litre süt

  • 1 su bardağı toz şeker

  • 5 çorba kaşığı tereyağı

  • 1 su bardağı un

  • 1 paket vanilya

  • Yarım paket kakaolu bisküvi

  • Yarım paket sade bisküvi

SÜSLEMEK İÇİN

  • Tarçın ya da rendelenmiş çikolata

HAZIRLANIŞI

  • Tarife başlarken ilk olarak derin bir tencereyi ocağa alın.

  • İçerisine tereyağını ekleyin ve tencerenizi orta ateşte ısıtmaya başlayın.

  • Bu esnada erimeye başlayan tereyağının yanmaması için ocağın altını kısın.

  • Kızmaya başlayan yağın içerisine un ilave edin.

  • Tahta kaşık yardımıyla tüm unu kokusu çıkana dek kavurun.

  • İyice kavrulup kıvam alan una azar azar süt ilave etmeye başlayın.

  • Bu esnada tel çırpıcı yardımıyla sürekli karıştırın. (Unun topak topak olmaması için sürekli karıştırmak ve tel çırpıcıdan yardım almak oldukça önemli.)

  • Unla süt homojen bir kıvam aldığında şekeri ekleyin ve karıştırmaya devam edin.

  • Muhallebi kaynamaya başladığında ocağın altını kapatıp, kenara alın.

  • Vanilyayı ekleyin ve mikser yardımıyla muhallebiyi pürüzsüz bir hale getirin.

  • Yaklaşık 2-3 dakika boyunca bu işlemi yapmaya özen gösterin.

  • Dikdörtgen bir fırın kabının içerisine bisküvilerin tamamını dizin. (Bu işlem sırasında bir kakaolu bir sade bisküvi dizebilir, daha şık bir görünüm elde edebilirsiniz.)

  • Muhallebiyi dizdiğiniz bisküvilerin üzerine dökün ve tüm bisküvileri muhallebiyle kaplayın.

  • Üzerine aynı şekilde bisküvi dizin ve aynı işlemi bisküvi ve muhallebi bitene kadar tekrar edin.

  • En üst katta muhallebi kalacak şekilde ayarladığınız tatlının üzerine tarçın veya rendelenmiş çikolata serperek servis edin.
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