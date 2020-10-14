AGM Uluslararası Kısa Film Yarışması Ödülleri 16 Ekim’de sahiplerini bulacak

Adana Girişimcilik Merkezi’nin (AGM) düzenlediği Uluslararası Kısa Film Yarışmasında dereceye girenlere ödülleri, 16 Ekim’de online olarak sahiplerini bulacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında Çukurova Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen Adana Girişimcilik Merkezi’nin (AGM) bu sene ilk defa düzenlediği Adana Girişimcilik Merkezi Uluslararası Kısa Film Yarışması’na, Kurmaca ve Animasyon kategorilerinde toplamda 27 farklı ülkeden 114 başvuru gerçekleştirildi.

AGM Ön Jürisi tarafından tamamlanan ön eleme süreci sonrasında animasyon kategorisinde 10 film, kurmaca kategorisinde ise 14 film finalist olarak belirlenerek yarışma jürilerinin değerlendirmesine sunuldu.

Pandemi nedeniyle 16 Ekim 2020 tarihinde online olarak gerçekleştirilecek ödül töreninde, festival jürisinin değerlendirmeleri sonucunda ödül kazanan filmler açıklanarak ödüller sahiplerini bulacak.

AGM Kısa Film Yarışması Kurmaca Kategorisi jürisinde, Jüri Başkanı olarak Yönetmen Abdullah Oğuz’un yanı sıra Film Endüstrisi Danışmanı Hayet Benkara, Oyuncu Vildan Atasever, Oyuncu Ahu Türkpençe ve Yapımcı Gökhan Mutlay yer aldı.

Jüri Başkanlığını Varol Yaşaroğlu’nun yaptığı Animasyon Kategorisi Jürisinde, Bahçeşehir Üniversitesi Çizgi Film ve Animasyon Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nazlı Eda Noyan ve ASIFA HELLAS Festival Başkanı Vassilis C. Karamitsanis yer aldı.

Dereceye girecek filmlere verilecek ödüller ise şu şekilde:

Kurmaca Kategorisi: En İyi Film Ödülü 7.500 TL, İkincilik Ödülü 5.000 TL, Üçüncülük Ödülü 2.500 TL

Animasyon Kategorisi: En İyi Film Ödülü: 5.000 TL

