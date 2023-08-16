Ağrı Belediyesi Meclis Üyeliği’ne Besra Şimşek atandı

AK Parti Ağrı İl Başkanlığı’nda düzenlenen törende konuşan AK Parti Ağrı Merkez İlçe Başkanı Ömer Tahtalı, 2019 yerel seçimlerinde Ağrı Belediye Başkanlığı ve Belediye Meclis çoğunluğunu kazanan AK Parti’nin kıymetli üyesi Selim Alpaslan’ın vefatının ardından boşalan meclis üyeliği görevine teşkilatın her kademesinde uzun yıllardır görev alan Besra Şimşek’in getirildiğini söyledi.

Tahtalı, “Kentimize yapacakları kıymetli hizmetlerinden şüphemiz olmayan Şimşek’e başarı ve muvaffakiyetler diliyoruz. Bu vesile ile merhum Selim Alpaslan’ı tekrar rahmetle anıyoruz. Besra Şimşek’e görevi hayırlı olsun.” dedi. Tahtalı, daha sonra Şimşek’e mazbatasını takdim etti.



