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Ağrı Dağı eteğindeki Doğubayazıt Sazlığı'nda 141 kuş türü yaşıyor

24.09.2022 12:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dağın 5 bin 137 metre yükseklikteki zirvesinden gelen sularla beslenen sazlık, kuş bilimi üzerine çalışan akademisyen ve gönüllülerin uğrak yeri oluyor - Iğdır Üniversitesi Kuş Merkezi Müdürü Emrah Çelik: - "Sazlıklarda bölgedeki kuraklığa rağmen ciddi bir hareketlilik var. Kuş bilimi açısından önemli, uzun süreli araştırma yapılması gereken bir yer"

ABDULLAH SÖYLEMEZ-HÜSEYİN YILDIZ - Ağrı Dağı'nın eteklerinde bulunan Doğubayazıt Sazlığı, 141 göçmen ve yerli kuş türüne ev sahipliği yapıyor.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan sazlık, Türkiye'nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı'nın güney ve batı eteklerinde yer alıyor.

Dağın 5 bin 137 metre yükseklikteki zirvesinden gelen sularla beslenen sazlıkta, bugüne kadar yapılan araştırmalar sonucu 141 kuş türü tespit edildi.

Bölgede kuş bilimi üzerine çalışan akademisyen ve gönüllülerin uğrak yeri olan sazlık, her mevsim barındırdığı kuş türleriyle şenleniyor.

Iğdır Üniversitesi Kuş Merkezi (KUŞ-MER) Müdürü Emrah Çelik, AA muhabirine, sazlığın Ağrı Dağı eteklerindeki önemli sulak alanlardan biri olduğunu söyledi.

- Yerli ve göçmen kuş türleri bulunuyor

Bu sulak alanın bölgedeki yaban hayatı varlığına ciddi katkı sağladığını anlatan Çelik, "Doğubayazıt Sazlığı her dönem sahip olduğu farklı habitat tipleriyle birçok yerli ve göçmen kuş türüne ev sahipliği yapıyor." dedi.

Dünya genelinde etkili olan kuraklıkların kuşları birçok anlamda etkilediğini belirten Çelik şöyle konuştu:

"Özellikle bu yaz dönemi çok kurak geçti fakat buna rağmen Ağrı Dağı'ndan gelen kaynak suları buradaki sazlıklarda yaşam sunmaya devam ediyor. Bölgeye gelen yaban hayatı araştırmacıları, kuş bilimcileri ve fotoğrafçıları, doğa meraklıları, bu sazlığı ziyaret edip çalışma yapabiliyorlar."

Özellikle Ağrı Dağı ve bölge üzerine çalışma yapan araştırmacıların sazlıkta ciddi veriler elde ettiğini aktaran Çelik, "Daha önce yapılan çalışmalarda 141 kuş türünün kaydı verilmiş, biz de bu doğrultuda çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Sazlıklarda bölgedeki kuraklığa rağmen ciddi bir hareketlilik var. Kuş bilimi açısından önemli, uzun süreli araştırma yapılması gereken bir yer." ifadesini kullandı.

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