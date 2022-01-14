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Ağrı Dağı Milli Parkı'ndaki sulak alanlar kısmen dondu

14.01.2022 13:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ağrı Dağı Milli Parkı'ndaki sulak alanlar kısmen dondu

Ağrı Dağı Milli Parkı'ndaki sulak alanlar soğuk hava yüzünden kısmen dondu.

Türkiye'nin en büyük milli parkı olan, Ağrı-Iğdır arasındaki Ağrı Dağı Milli Parkı'nın Iğdır kesiminde hava sıcaklığı sıfırın altında 10 dereceye düştü.

Bu nedenle milli parktaki sulak alanlar kısmen buzla kaplandı.

Güzel görüntüler oluşan milli park ve çevresindeki köyler AA muhabirince dronla görüntülendi.

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