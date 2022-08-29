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Ağrı Dağı'ndaki buzullar kurak iklime sahip milli parka hayat veriyor

29.08.2022 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ağrı Dağı Milli Parkı bölgesindeki sulak alanlar, 5 bin 137 metre yüksekliğindeki Ağrı Dağı zirvesinden eriyen buzullarla besleniyor - Iğdır Üniversitesi Kuş Merkezi Müdürü Emrah Çelik: - "Zirveden gelen soğuk sular, kavurucu sıcakların içinde ılıman bir yapıyı, bu yapı da yaban hayvanlarının yaşam alanını oluşturuyor"

HÜSEYİN YILDIZ - Ağrı Dağı'nda yaz sıcaklarında eriyen buzullar, kurak iklime sahip Ağrı Dağı Milli Parkı'ndaki yaban hayatına can suyu oluyor.

Türkiye'nin en büyüğü olan Ağrı Dağı Milli Parkı, zengin florası ve faunasıyla her mevsim çok sayıda yaban hayvanı türüne ev sahipliği yapıyor.

Kurak iklime sahip milli parktaki Bulakbaşı ve Karasu sulak alanları da 5 bin 137 metre yüksekliğindeki Ağrı Dağı'nda eriyen buzullardan besleniyor.

Kuş, balık, sürüngen ve kemirgenler de kavurucu sıcakların etkili olduğu bölgede, serin dağ sularıyla yaşamlarını sürdürüyor.

Iğdır Üniversitesi Kuş Merkezi (KUŞMER) Müdürü Emrah Çelik, AA muhabirine, Ağrı Dağı'nın zirvesinden gelen suların dağın eteklerindeki sulak alanları beslediğini ve bu sulak alanların da bölgeye can suyu olduğunu söyledi.

- "Soğuk sular, bölgedeki canlılara yaşam alanı oluşturuyor"

Sulak alanların başta yaban canlıları olmak üzere insanlara ve tarıma katkı sağladığını ifade eden Çelik, "Bu yaban canlıları arasında özellikle kuş türleri büyük bir yer tutmaktadır. Zirveden gelen soğuk sular, kavurucu sıcakların içinde ılıman bir yapıyı, bu yapı da yaban hayvanlarının yaşam alanını oluşturuyor." dedi.

Çelik, birçok kuşun sulak alan olmadan yaşayamadığını anlatarak, "Özellikle balıkçıllar ve ördekler başta olmak üzere birçok farklı kuş türü bu alanı yoğun olarak kullanmakta. Dolayısıyla beslenme, üreme ve göç aktivitelerini bu alanda devam ettiriyorlar." diye konuştu.

Türkiye'de en az yağış alan bölgenin Iğdır bölgesi olduğunu ve bundan dolayı kuraklığın sık yaşandığını aktaran Çelik, şunları kaydetti:

"Iğdır bölgesi için düşündüğümüz zaman bu sulak alanların beslenmesi için Ağrı Dağı'nın zirvesindeki buzullar çok önemli bir yer tutuyor. Çünkü bu buzullar yılın her döneminde önemli. Kış aylarında yağış almayan bölgeler için de önemli bir kaynak. Bu buzullar yaz boyunca eriyerek kaynak sularını besliyor ve bu sular da yaban hayvanlarına yaşam alanı oluşturuyor."

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Anahtar Kelimeler:
Ağrı Dağı Iğdır kuraklık buzul

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