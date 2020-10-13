Ağrı İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Dursun’dan Yurt Ay Der’e ziyaret

Ağrı İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Ercan Dursun, Yetiştirme Yurdundan Ayrılanlar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (Yurt Ay Der) Başkanı Recep Çirik’i ziyaret etti.

Ağrı İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Ercan Dursun, Yetiştirme Yurdundan Ayrılanlar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (Yurt Ay Der) Başkanı Recep Çirik’i ziyaret ederek, dernek çalışmaları hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Dursun’un ziyaretinde, dernek yönetim kurulu üyeleri Abdurahman Duman, İsmet Özcan, Rasim Arslan, İlyas Kızıl, Bahattin Atabey, Sedat Kızıl ve Mehdi Yağcı da hazır bulundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yurt Ay Der Başkanı Çirik, ziyaretten dolayı İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Dursun’a teşekkür etti. Yurt Ay Der Başkanı Çirik’ten dernek faaliyetleri hakkında bilgi alan İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Dursun, konukseverliğinden dolayı Yurt Ay Der Başkanı Recep Çirik’e ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti. Dernek yönetim kurulu üyeleriyle bir süre sohbet eden İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Dursun, daha sonra dernek binasından ayrıldı.



