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Ağrı, Kars ve Erzincan'ın yüksek kesimleri yeniden karla kaplandı

AA AA
07.05.2024 09:43
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Ağrı, Kars ve Erzincan'da mayıs ayında etkili olan kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü.

Ağrı'da bir süredir devam eden sağanak, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

Etkili olan kar yağışıyla dağlık alanlar baharda da karla kaplandı.

Taşlıçay ilçesinde de Aladağlar ile bazı dağlık alanlarda kar yağışı etkili oldu.

KARS

Kars'ın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.

Kentte dün gece başlayan ve aralıklarla devam eden kar yüksek rakımdaki köyleri beyaza bürüdü.

Kar sabah saatlerinde de etkisini yüksek kesimlerde sürdürdü.

ERZİNCAN

Erzincan'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı köyleri beyaza bürüdü, hayvanlar meralara çıkarılamadı.

Hava sıcaklıklarının düşmesi ile şehir merkezindeki sağanak, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

Kentin yüksek kesimli köylerinde yağan kar, kışı aratmadı. Evler ve ekili alanlar beyaza büründü.

Refahiye ilçesine bağlı Gazipınarı köyünde küçükbaş hayvancılığı yapan Müslüm Şahan, AA muhabirine, sabah uyandıklarında kar manzarasıyla karşılaştıklarını belirterek, "Hayvanlarımızı meraya çıkarmak için kalktığımızda kar yağdığını gördük. Bu mevsimde böyle bir havayı beklemiyorduk. Soğuk ve kar yağışı işimizi zorlaştırıyor ama yağışın olmasına da seviniyoruz." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Ağrı Kars kar

Ağrı Namaz Vakitleri 8 Mayıs Çarşamba

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Sabah
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Öğle
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İkindi
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