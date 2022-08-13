Ağrı kırsalında 2'si "yeşil" kategoride 3 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Eren Abluka-10 Operasyonu kapsamında Ağrı kırsalında 2'si "yeşil" kategoride 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Eren Abluka-10 Operasyonu kapsamında Ağrı Emniyet Müdürlüğü ile Ağrı ve Van İl Jandarma Komutanlıklarınca, Diyadin ilçesinin Tendürek Dağı kırsalında Jandarma-SİHA, ANKA, Polis-SİHA ve hava kuvvetlerinin desteğinde jandarma özel harekat, polis özel harekat, jandarma komando timleri ve güvenlik korucularının katılımıyla ortak operasyon yapıldı.
Operasyonda, 2'si yeşil kategoride olduğu belirlenen 3 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
Bölgede operasyonlar sürüyor.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "JÖH-PÖH, jandarma komando, güvenlik korucu timleri, SİHA-JİHA-PİHA, F-16. Biraz orantısız güç kullandık. Eren Abluka-10 Operasyonu'nda 1'i sarı torba, 2 terörist de elde olmak üzere 3 terörist etkisiz. Teröristlerden 2'si yeşil kategori. Son çağrımız, teslim olun." ifadelerini kullandı.
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