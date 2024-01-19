Ağrı polisinden uyuşturucu tacirlerine baskın

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı Uyuşturucu Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen planlı çalışmalarda; İran’dan ilk önce Ağrı iline daha sonrasında batı illerini uyuşturucu madde sevk edeceği değerlendirilen şahısların takibe alındığı belirtilerek, "Yapılan teknik ve fiziki takipler sonucunda şahısların İstanbul Beylikdüzü ilçesinde tespiti yapılan bir adreste hem uyuşturucu madde depoladıkları ve depoladıkları uyuşturucu maddeleri çoğaltacakları imalathane kurdukları tespit edilmiştir. Ağrı Narkotik Şube Ekiplerince İstanbul Beylikdüzü’ndeki adrese operasyon yapılmış, yapılan operasyon sonucunda; uyuşturucu madde yapımı/çoğaltımında kullanılan çok sayıda araç ve gereç, metamfetamin yapımında kullanılan çeşitli miktarda kimyasal madde, 2 kilogram kristal metamfetamin ve 30,5 litre sıvı metamfetamin ele geçirilmiştir. Konuyla ilgili adreste uyuşturucu madde yapan 2 kimyager ile uyuşturucu madde imalatını sağlayan bir organizatör olmak üzere 3 yabancı şahıs gözaltına alınmıştır" denildi.

