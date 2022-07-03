YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ağrı
  4. Ağrı'da bağırsağında uyuşturucu taşıyan İranlı yakalandı

Ağrı'da bağırsağında uyuşturucu taşıyan İranlı yakalandı

03.07.2022 23:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ağrı'da bağırsağında uyuşturucu taşıyan İranlı yakalandı

Ağrı'da bağırsağında uyuşturucu madde taşıdığı belirlenen İran uyruklu kişi gözaltına alındı.

Polis ekipleri, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önündeki uygulama noktasında durdurdukları ticari araçta yolculuk yapan İran uyruklu M.J'nin üst aramasında iki parça halinde şeffaf poşete sarılı 10.17 gram metamfetamin ele geçirdi.

Ekipler, gözaltına aldıkları M.J'yi, yemek istememesi ve aşırı tedirgin davranışlar sergilemesi üzerine Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

M.J'nin burada çekilen röntgeninde bağırsağında uyuşturucu kapsülleri olduğu belirlendi.

Yapılan kontrolde, M.J'nin bağırsağında 12 kapsül halinde 345,19 gram metamfetamin bulundu.

Üzerinde ve bağırsağında toplam 355.36 gram metamfetamin ele geçirilen zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ağrı'da futbol hakemi, beraber görev aldıkları maçta kız arkadaşına evlilik teklifi yaptıAğrı'da futbol hakemi, beraber görev aldıkları maçta kız arkadaşına evlilik teklifi yaptı
Manchester Cityli İlkay Gündoğan düğününü memleketi Dursunbey'de yaptıManchester Cityli İlkay Gündoğan düğününü memleketi Dursunbey'de yaptı
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Eskişehir'de konuştu:Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Eskişehir'de konuştu:
Anahtar Kelimeler:
Ağrı İran

Ağrı Namaz Vakitleri 4 Temmuz Pazartesi

İmsak
02:44
Sabah
04:37
Öğle
12:17
İkindi
16:14
Akşam
19:47
Yatsı
21:32
Ağrı ECZANELER
Ağrı ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Hızlı kilo vermek zor değil! Metabolizmanız için...

Hızlı kilo vermek zor değil! Metabolizmanız için...

Alışveriş merkezinde pantolonunu indirip tuvaletini yaptı

Alışveriş merkezinde pantolonunu indirip tuvaletini yaptı

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Genç sevgiliye romantik sözler! "Çok şey yazarım ama..."

Genç sevgiliye romantik sözler! "Çok şey yazarım ama..."

Emzirme pozuyla gündem oldu! “Küçük böceğimi besliyorum”

Emzirme pozuyla gündem oldu! “Küçük böceğimi besliyorum”

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.