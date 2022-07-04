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Ağrı'da bağırsağında uyuşturucu taşıyan İranlı zanlı tutuklandı

04.07.2022 14:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ağrı'da bağırsağında uyuşturucu taşıyan İranlı zanlı tutuklandı

Ağrı'da bağırsağında uyuşturucu taşıdığı belirlenen İran uyruklu şüpheli tutuklandı.

Polis ekiplerinin, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önündeki uygulama noktasında dün durdurduğu ticari araçta yolculuk yapan, üzerinde ve bağırsağında 355,36 gram metamfetamin ele geçirilen M.J'nin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi'ndeki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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