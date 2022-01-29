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Ağrı'da barışmak için buluşan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada iki kişi öldü

29.01.2022 13:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ağrı'da barışmak için buluşan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada iki kişi öldü

Ağrı'nın Patnos ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Aralarında husumet bulunan ve barışmak için ilçe merkezinde bir araya gelen 2 grup tartışmaya başladı.

Silahlı kavgaya dönüşen olayda tarafları ayırmaya çalışan İ.Ö. ile 3 kişi yaralandı.

Yaralılardan R.B. olay yerinde, İ.Ö. ise kaldırıldığı Patnos Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Kavgada yaralanan 2 kişinin aynı hastanedeki tedavileri devam ediyor.

Bölgede yoğun güvenlik önlemi alan polisin çalışmaları sürüyor.

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