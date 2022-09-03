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Ağrı'da binanın teras katında çıkan yangın hasara yol açtı

03.09.2022 11:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ağrı'da binanın teras katında çıkan yangın hasara yol açtı

Ağrı'da, binanın teras katında çıkan yangın hasara neden oldu.

Abide Mahallesi Erzurum Caddesi'ndeki 6 katlı bir binanın teras katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye personeli ve polis ekibi sevk edildi.

Müdahaleler sonucu söndürülen yangın nedeniyle teras katta hasar oluştu.

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