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Ağrı’da bir bahçede tank topu mermisi bulundu

AĞRI HABERLERİ  | 02.06.2020 17:35 | Son Güncelleme

Ağrı’da bir vatandaş bahçesindeki hafriyatları karıştırırken patlamamış top mermisi buldu.Ağrı’da Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde oturan ve esnaflık yapan Savcı Kösedağ adındaki bir vatandaş, bahçesindeki hafriyatları karıştırırken bulduğu patlamamış tank topu mermisini polis ekiplerine bildirdi.

Ağrı’da bir bahçede tank topu mermisi bulundu

Ağrı’da bir vatandaş bahçesindeki hafriyatları karıştırırken patlamamış top mermisi buldu.
Ağrı’da Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde oturan ve esnaflık yapan Savcı Kösedağ adındaki bir vatandaş, bahçesindeki hafriyatları karıştırırken bulduğu patlamamış tank topu mermisini polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları incelemenin ardından patlamamış top mermisini bölgeden aldı. Patlamamış top mermisinin güvenli bir bölgede imha edileceği öğrenildi.

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Merkez
Furkan Eczanesı Eczanesi
Merkez
Emin Eczanesi
Diyadin
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Dogubayazit
Şifa Eczanesi
Eleskirt
Isık Eczanesı Eczanesi
Patnos
Taslıçay Eczanesı Eczanesi
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