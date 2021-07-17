YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ağrı
  4. Ağrı'da bir otomobilde 18 kilo 492 gram eroin ele geçirildi

Ağrı'da bir otomobilde 18 kilo 492 gram eroin ele geçirildi

17.07.2021 09:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ağrı'da bir otomobilde 18 kilo 492 gram eroin ele geçirildi

Ağrı'da, bir otomobilde sırt çantasının içerisine gizlenmiş 18 kilo 492 gram eroin ele geçirildi.

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ticareti yapan suç organizasyonlarının tespiti ile uyuşturucu sevkiyatının önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda ekipler, bir ev, iş yeri ve 2 araçta arama yaptı. Narkotik dedektör köpeğinin bir otomobile tepki vermesi üzerine aracın bagajı arandı.

Ekipler, bagajdaki sırt çantasının içerisine gizlenmiş 18 kilo 492 gram eroin ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlı Ö.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fok balığına dokundu, bedeli ağır olduFok balığına dokundu, bedeli ağır oldu
Herkesin ihtiyacına göre tatil ETS’de!Herkesin ihtiyacına göre tatil ETS’de!
Ağrı'da yabancı plakalı tırın çamurluklarında 30 kilo 468 gram afyon sakızı ele geçirildiAğrı'da yabancı plakalı tırın çamurluklarında 30 kilo 468 gram afyon sakızı ele geçirildi
Anahtar Kelimeler:
Ağrı

Ağrı Namaz Vakitleri 17 Temmuz Cumartesi

İmsak
02:59
Sabah
04:47
Öğle
12:19
İkindi
16:14
Akşam
19:41
Yatsı
21:21

Ağrı Nöbetçi Eczaneler17 Temmuz Cumartesi

Mızrak Eczanesi
Merkez
Zarif Eczanesi
Merkez
Deva Eczanesi
Diyadin
Ege Eczanesi
Dogubayazit
Duru Eczanesi
Eleskirt
Yusuf Eczanesi
Patnos
Beyza Eczanesi
Taslicay
Tümünü Göster
Ağrı ECZANELER
Ağrı ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Aliağa'da gemi geri dönüşüm bölgesindeki patlamada hayatını kaybeden işçinin cenazesi Sivas'ta defnedildi

Aliağa'da gemi geri dönüşüm bölgesindeki patlamada hayatını kaybeden işçinin cenazesi Sivas'ta defnedildi

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Adana Demirspor'un sağ beki Svensson: "Belhanda ve Balotelli gibi iyi takım arkadaşlarım var"

Adana Demirspor'un sağ beki Svensson: "Belhanda ve Balotelli gibi iyi takım arkadaşlarım var"

Giresun'da etkili olan yağışın oluşturduğu hasar gideriliyor

Giresun'da etkili olan yağışın oluşturduğu hasar gideriliyor

1915 Çanakkale Köprüsü'yle kilometrelerce uzayan feribot kuyrukları tarihe karışacak

1915 Çanakkale Köprüsü'yle kilometrelerce uzayan feribot kuyrukları tarihe karışacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.