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Ağrı'da buzdolabından bozma su dolu yalağa düşen çocuk boğuldu

01.08.2021 16:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ağrı'da buzdolabından bozma su dolu yalağa düşen çocuk boğuldu

Ağrı'nın Tutak ilçesinde evinin önünde oynarken su dolu yalağa düşen 2 yaşındaki çocuk boğuldu.

Ortayamaç köyünde yaşayan Durak ailesinin kızları Zerrin (2), evlerinin önünde oynarken hayvanların su içmesi için kullanılan eski buzdolabından bozma yalağın içine düştü.

Kızlarının yalağa düştüğünü bir süre sonra fark eden ve çocuğu buradan çıkaran aile, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekipleri, küçük kızın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Küçük Zerrin'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

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