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Ağrı'da çilek üreticilerinin rekolte beklentisi 120 ton

16.07.2022 12:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarım ve Orman Bakanlığı ile valilik iş birliğinde hayata geçirilen proje kapsamında kendilerine ayrılan birer dönümlük arazide çilek üretimine başlayan 40 çiftçi, verimli bir sezon geçiriyor - Çiftçi Halis Özer: - "Yıllık ortalama 2-3 ton çilek üretiyorum, verim çok iyi"

ABDULLAH SÖYLEMEZ - Ağrı'da alternatif geçim kaynakları oluşturulması ve ürün çeşitliliğinin artırılması amacıyla uygulamaya alınan proje kapsamında geçen yıl çilek yetiştiriciliğine başlayan çiftçiler, emeklerinin karşılığını almanın mutluluğunu yaşıyor.

Kentte geçen yıl Tarım ve Orman Bakanlığı ile valilik iş birliğinde "Ağrı'dan Çileğe Dokunuş" projesi uygulamaya alındı. İl Özel İdaresi kaynaklarıyla finanse edilen proje kapsamında ilk etapta 40 çiftçi için birer dönümlük çilek bahçeleri kuruldu.

Maliyetinin yüzde 90'ı devlet tarafından karşılanan ve damlama sulama sistemiyle sulanan bahçelerde verim elde edildi.

Bu yıl yaklaşık 120 ton rekolte bekleyen çiftçiler, büyük emeklerle yetiştirdikleri ürünün hasadını yapıyor.

- "Eskiden 'burada meyve yetişmiyor' diyorlardı"

Çiftçilerden Halis Özer, AA muhabirine, emekli olduktan sonra devlet desteğiyle hem meyve hem de çilek bahçesi kurduğunu söyledi.

Zamanını meyve ağaçları ve çileklerle uğraşarak geçirdiğini belirten Özer, şöyle konuştu:

"Haftada yaklaşık 100 kilogram çilek topluyoruz. Çilek hasadı haziran ayında başlıyor ve sonbahara kadar devam ediyor. İnsan uğraşınca her şeyin üretimi oluyor. Eskiden 'burada meyve yetişmiyor' diyorlardı. Demek ki burada her şey yetişiyor ama biz uğraşmıyorduk. Eskiden daha çok tarla eker biçerdik. Emekli olduktan sonra çilek yetiştirmeye başladım. Çilek doğal olduğu için tadı da çok güzel."

Özer, geçen yıl topladıkları çilekleri satmak yerine çevrelerindekilere dağıttıklarını dile getirerek, "İnsanları çilek üretimine teşvik etmek için bol bol ikram ettik. Vatandaş gelip bahçede çilek yiyip evine götürüyordu. Bu sene satmaya başladık. Yıllık ortalama 2-3 ton çilek üretiyorum, verim çok iyi." dedi.

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