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Ağrı'da devlet destekli projelerle tarımsal ürün çeşitliliği artıyor

17.05.2023 13:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ağrı Valiliği, Tarım ve Orman Bakanlığı ile DAP Bölge Kalkınma İdaresince kentte tarımsal ürün çeşitliliğinin artırılması amacıyla tohum ve sıvat dağıtımı ile makine tanıtım töreni gerçekleştirildi.

Vali Osman Varol, Tarım Park'ta düzenlenen törende, tarımsal üretimin, ülkede en fazla önem verilmesi gereken temel alanlardan biri olduğunu söyledi.

Kentte, tarım ve hayvancılığa ciddi kaynaklar ayırdıklarını belirten Varol, Ağrı'da insanların özellikle kadimden beri tarım ve hayvancılıkla uğraştığını, bugüne kadar İl Özel İdaresinden tarım ve hayvancılığa 120 milyon lira kaynak ayırdıklarını bildirdi.

Ağrı'nın, özellikle hayvancılıkta zamanında ülkede gündemi ve fiyatları belirleyen kent olduğunu vurgulayan Varol, "Ama sonrasında yaşanan bazı sıkıntılar nedeniyle bu alanda normal dönemine göre biraz geri kalmış ancak yeniden bu alandaki hareketi artırıp potansiyelini gerçekleştirme çabasında olan, bu işi bilen insanların yaşadığı bir şehrimiz." dedi.

Çileğin yetişip yetişmeyeceği bilinmezken çevre illerde Ağrı çileğinin konuşulduğunu dile getiren Varol, "Hayvancılıkla ilgili koyun projemiz ciddi bir ses getirdi ve hayvan varlığımıza önemli sayıda katkısı oldu. Özellikle ürün çeşitlendirilmesine çok kıymet veriyoruz. Bölgemizde çok fazla alışkanlığı olmayan ürünler desteklenerek bu alanda çiftçimize de bir bilinç oluşturuldu. Tarım ve Orman Bakanlığımızın ulusal bazda yaptığı desteklerden de çok ciddi bir şekilde istifade ediyoruz. Bunları hepiniz biliyorsunuz. Hem doğrudan yapılan parasal destekler hem çeşitli ürünlerle ilgili hem de hayvancılıkla ilgili yapılan destekler devam ediyor." diye konuştu.

Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Osman Demirdöğen ise tarımın makineleştirilmesi ve gençlerin bu mesleğe daha fazla katılım sağlaması için ellerinden gelen desteği verdiklerini ve bugüne kadar Ağrı'ya 51 milyon lira hibe sağladıklarını aktardı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Kenan Engin de Tarım ve Orman Bakanlığınca finanse edilen 800 milyon lira bütçeli ve yüzde 75 hibeli projelerle 158 çiftçiye nohut, mercimek ve yağlık ayçiçeği yetiştiriciliği desteği sağlanacağını kaydetti.

İl Özel İdaresi tarafından finanse edilen 3 milyon 225 bin lira bütçeli yüzde 80 hibeli projelerle de silajlık mısır, patates ve çilek yetiştiriciliğinde 319 çiftçiye destek sağlanacağını söyleyen Engin, şöyle devam etti:

"DAP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından finanse edilen yaklaşık 8 milyon bütçeli yüzde 100 hibeli projelerle 4 şeker pancarı hasat makinesi, 4 silaj paketleme ünitesi, 4 koyun banyoluğu, 3 pnomatik ekim mibzeri, 7 ara çapalama makinesi ve 500 sıvat temini yapılmıştır. Temini yapılan makine ekipmanlar Tarım Park envanterine kaydedilecek ve bu sayede Tarım Park envanterinde 161 makine ekipmana ulaşılmış olacaktır. Ayrıca temini yapılan sıvatlar ise 180 köyümüzün meralarına dağıtılacaktır. Bugün gerçekleştirdiğimiz projeler neticesinde, yaklaşık 12 milyon lira bütçe ile 477 çiftçimize 5 bin 310 dekar alanda bitkisel üretim, 22 adet tarımsal makine ve 500 adet sıvat ilimize kazandırılacaktır."

Konuşmalarına ardından çiftçilere tohumluk bitkisel ürünler dağıtıldı.

Programa AK Parti Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci, İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erhan Tenekeci, il protokolü ve çiftçiler katıldı.

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Ağrı tarım tohum

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