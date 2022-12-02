YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ağrı
  4. Ağrı'da engellilerin bir günlük temsili askerlik sevinci

Ağrı'da engellilerin bir günlük temsili askerlik sevinci

02.12.2022 14:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ağrı'da 7 engellinin asker olma hayali, bir günlük "Temsili Askerlik Uygulaması" kapsamında gerçekleştirildi.

Kentte faaliyet gösteren İlk Umut Bakım Merkezi'ndeki 7 engellinin asker olma hayalinin sağlanması için "Temsili Askerlik Uygulaması" kapsamında etkinlik düzenlendi.

Bakım merkezi yetkilisi Gülay Söylemez ve çalışanlar tarafından minibüse bindirilen engelliler, İl Jandarma Komutanlığı Destek Tabur Komutanlığına getirildi.

Burada üniforma giydirilen engelliler, yürüyüş yapıp kısa bir eğitimin ardından yemin töreninin yapılacağı alana geçti.

Saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okuyan engelliler, yemin etti. Komutanlar tarafından engellilere, temsili terhis belgesi ve plaket verildi.

Çay eşliğinde çeşitli ikramlar yapılan engelliler, daha sonra komutanların gözetiminde askeri araçla bir süre alanda gezdirildi.

İl Jandarma Komutanlığı önünde hatıra fotoğrafı çekilen engellilere, giydikleri üniformalar da hediye edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ağrı'da otomobil ile tırın çarpıştığı kazada 1 kişi öldüAğrı'da otomobil ile tırın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü
Türbe ve mezarlıkları tahrip ederek Hz. Musa’nın sandukasını arayan 1 kişi yakalandıTürbe ve mezarlıkları tahrip ederek Hz. Musa’nın sandukasını arayan 1 kişi yakalandı
Karataş’ın tarihi Cilalı Taş Devrine kadar uzanıyorKarataş’ın tarihi Cilalı Taş Devrine kadar uzanıyor
Anahtar Kelimeler:
Asker Ağrı engelli tören

Ağrı Namaz Vakitleri 2 Aralık Cuma

İmsak
05:34
Sabah
07:03
Öğle
12:02
İkindi
14:29
Akşam
16:51
Yatsı
18:14
Ağrı ECZANELER
Ağrı ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çarpıcı uyarı: "Faydası yok zararı var"

Çarpıcı uyarı: "Faydası yok zararı var"

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Anahtar taşımanıza gerek kalmayacak! "Hırsız girer mi?" endişenizi ortadan kaldıracak

Anahtar taşımanıza gerek kalmayacak! "Hırsız girer mi?" endişenizi ortadan kaldıracak

Zor kararlar almanın zamanı geldi! Sonuçları...

Zor kararlar almanın zamanı geldi! Sonuçları...

Kadına tecavüz etmek için tüm binanın elektriklerini kesti!

Kadına tecavüz etmek için tüm binanın elektriklerini kesti!

Skechers, Under Armour, Adidas... Kaliteli markaların en çok satan spor ayakkabılarını keşfedin

Skechers, Under Armour, Adidas... Kaliteli markaların en çok satan spor ayakkabılarını keşfedin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.