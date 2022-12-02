Ağrı'da engellilerin bir günlük temsili askerlik sevinci

Kentte faaliyet gösteren İlk Umut Bakım Merkezi'ndeki 7 engellinin asker olma hayalinin sağlanması için "Temsili Askerlik Uygulaması" kapsamında etkinlik düzenlendi.

Bakım merkezi yetkilisi Gülay Söylemez ve çalışanlar tarafından minibüse bindirilen engelliler, İl Jandarma Komutanlığı Destek Tabur Komutanlığına getirildi.

Burada üniforma giydirilen engelliler, yürüyüş yapıp kısa bir eğitimin ardından yemin töreninin yapılacağı alana geçti.

Saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okuyan engelliler, yemin etti. Komutanlar tarafından engellilere, temsili terhis belgesi ve plaket verildi.

Çay eşliğinde çeşitli ikramlar yapılan engelliler, daha sonra komutanların gözetiminde askeri araçla bir süre alanda gezdirildi.

İl Jandarma Komutanlığı önünde hatıra fotoğrafı çekilen engellilere, giydikleri üniformalar da hediye edildi.

