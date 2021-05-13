Ağrı'da Filistinli şehitler için gıyabi cenaze namazı kılındı

Ağrı'da, sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileri ve gönüllüleri, İsrail'in işgali altındaki Doğu Kudüs ve Gazze'deki saldırılarında şehit olanlar için gıyabi cenaze namazı kıldı.

HÜDA-PAR öncülüğünde Ağrı Kudüs Platformu tarafından yapılan protesto gösterisine katılmak için vatandaşlar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı önünde toplandı.

Türk ve Filistin bayraklarıyla süsledikleri araçlarıyla konvoy yapan katılımcılar, yaklaşık 3 kilometrelik şehir turunun ardından Ulu Cami önünde basın açıklaması yaptı.

Grup üyeleri adına açıklamayı okuyan HÜDA-PAR İl Başkanı Şaban Gökhan, Kudüs'ün İslam coğrafyasının ayrılmaz bir parçası olduğunu ve Peygamberlerin haremi şerifi olduğunu söyledi.

Kudüs'ün ve Mescid-i Aksa'nın özgürlüğü için bütün güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini belirten Gökhan, şunları kaydetti:

"Kudüs demek Mekke demektir, Medine demektir. Kudüs demek Şam, Bağdat, Kahire demektir, Kudüs demek Meşhed, Kum, Tahran demektir, Kudüs demek Diyarbakır, Ankara ve İstanbul demektir. Biz biliyoruz ve inanıyoruz ki Kudüs'e sahip çıkmak, İstanbul’a, Bağdat'a, Şam'a, Tahran'a, Beyrut'a, Kahire'ye ve Mekke'ye sahip çıkmaktır."

Açıklamanın ardından Gazze ve Kudüs'te İsrail saldırılarında şehit olanlar için cami önünde gıyabı cenaze namazı kılındı, dualar edildi.

