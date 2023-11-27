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Ağrı’da fırtına hayatı durdurdu

27.11.2023 14:25 | Son Güncelleme:
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Ağrı’da etkili olan şiddetli fırtına ve yağmur hayatı olumsuz etkiledi.

Meteoroloji’nin dün şiddetli rüzgar ve fırtınanın olacağı yönünde olan uyarısının ardından Ağrı’da bugün şiddetli rüzgarın yanı sıra yağmur da etkili oldu. Çıkan fırtınanın şiddetiyle kentte hayat durma noktasına geldi.

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İkindi
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