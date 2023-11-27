Ağrı’da fırtına hayatı durdurdu

Meteoroloji’nin dün şiddetli rüzgar ve fırtınanın olacağı yönünde olan uyarısının ardından Ağrı’da bugün şiddetli rüzgarın yanı sıra yağmur da etkili oldu. Çıkan fırtınanın şiddetiyle kentte hayat durma noktasına geldi.

